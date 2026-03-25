Le Sénégal n’a pas encore saisi le TAS

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La Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas encore officiellement saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision de la CAF attribuant le titre au Maroc sur tapis vert. Si la volonté de porter l’affaire devant l’instance de Lausanne est bien réelle, le « clic administratif » se fait toujours attendre, renseigne L’Observateur.

Le quotidien du Groupe futurs médias, citant des sources proches du dossier, rapporte que le pool d’avocats de la FSF peaufine actuellement les derniers détails de son argumentaire, la prudence restant de mise. « Un dossier de cette envergure ne se dépose pas à la légère », souffle un juriste du sport sous couvert d’anonymat, avertissant qu’un simple vice de forme ou une imprécision pourrait s’avérer fatal.

Désormais, c’est une véritable course contre la montre qui s’engage avant la date butoir du 27 mars. Conformément à l’article 48 des statuts de la CAF, le Sénégal dispose d’un délai de dix jours après la notification de la décision du jury d’appel, datée du 17 mars, pour agir.