Le siège de l’Association Nationale des Imams et Oulémas en feu

26 janvier 2026 Société

Le siège de l’Association Nationale des Imams et Oulémas du Sénégal (ANIOS) a été le théâtre d’un sinistre nocturne.

​Selon nos confrères d’iRadio, l’alerte a été donnée par le président de l’association lui-même, l’Imam El Hadj Oumar Diène. Selon ses déclarations, les flammes se sont déclarées aux alentours de 23h56, plongeant les locaux dans une situation d’urgence en pleine nuit.


​Pour l’heure, le mystère reste entier sur les circonstances de cet incident. Aucune information précise n’a été communiquée concernant l’origine du feu et l’étendue des dégâts

