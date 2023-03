Le Sucre en Poudre Inaccessibles: Les commerçants « dictent » leur loi aux consommateurs

Depuis plusieurs jours, le sucre en poudre est inaccessible sur le marché . Les populations semblent avoir perdu le nord. Des commerçants se rejettent la balle. Après l’annonce de la baisse de certaines denrées alimentaires qui avait été annoncée par le président de la République Macky Sall. En conseil des ministres, il a demandé une application « stricte » des mesures, de concert avec le Ministre du Commerce.

Les commerçants ont réagi à la nouvelle qui constituait le débat au niveau des grandes places et autres lieux de commerce. Mais depuis quelques jours déjà les commerçants refusent de vendre certains produits alimentaires comme le sucre en poudre , dans beaucoup de quartiers. Les populations sont très remontées contre les commerçants à Grand- Dakar. Elles n’arrivent plus depuis quelques jours à bien préparer les jus et autres produits sucrés car il est difficile d’obtenir du sucre sur le marché. Ndeye Fatou n’diaye mère de famille interpelle par nos soins s’en désole. « plusieurs jours déjà il est impossible de se procurer du sucre en poudre.

Une baisse des prix avait été annoncée par le président de la république lui-même, mais depuis lors beaucoup de commerçants refusent de baisser les prix des produits alimentaires. Ces trois derniers jours plusieurs commerçants nous disent que ce n’est pas de leur faute si ces produits alimentaires sont en manque sur le marché alors que ce sont eux qui le gardent pour pouvoir augmenter le prix une fois que ce produits sont disponibles », dit-elle.

Soukeyna Kamara, vendeuse de jus Local parle de manigance des commerçants afin d’augmenter le prix du sucre : « Ce n’est qu’un prétexte pour augmenter encore plus les prix. Déjà le sucre coûte très cher donc si ce produit connaît une hausse à nouveau cela va avoir un impact négatif. L’état doit prendre ses dispositions pour régler ce problème », regrette la vendeuse.

Si la population n’arrive plus à supporter cette situation, c’est tout le contraire chez les commerçants. Au niveau du marché de Fass où Alioune Diop tient sa boutique, le débat fait rage. Répondant aux questions sur la raréfaction de certains produits alimentaires sur le marché, il répond en ces termes : « Il y a quelques jours une baisse avait été annoncée mais elle n’a pas été appliquée. Mais ce n’était pas de notre faute, et pour la non disponibilité des produits, comme le sucre en poudre, ce n’est pas de notre faute. Personnellement je ne sais pas pourquoi ces produits alimentaires sont en manque sur le marché, ils peuvent même augmenter le prix », explique le vendeur.

Ousmane Ndour commerçant est d’avis que ces produits alimentaires sont en manque pour une raison valable. « Ce n’est pas de notre faute si ces produits alimentaires sont invisibles sur le marché, la population pense que c’est nous les commerçants qui derrière ces augmentations de prix . Nous espérons que cela va s’arrêter et les produits vont de nouveau être accessibles à la population », espère-t-il. D’autres commerçants quant à eux restent pessimistes bien qu’ils soient au courant de la nouvelle. C’est le cas de Modou Ndione commerçant au marché Fass. A l’en croire, la baisse des produits alimentaires et la cause de cette disparition de certains produits alimentaires. « Si cela est un problème pour la population c’est aussi notre cas .Nous sommes aussi fatigués que les clients car la vie est chère. Nul n’est épargné » avance le grossiste.

LE PRIX DU SUCRE EN POUDRE AUGMENTÉ

Après plusieurs jours de pertes de vue , le kilo de sucre en poudre est augmenté sur le marché . Les populations semblent avoir perdu le nord. Des commerçants se rejettent la balle. Après son apparition de nouveau sur le marché le sucre en poudre connaît une hausse, le kilo est passé de 600 f CFA à 700 f CFA le kilo soit 100 f de plus que le prix précédent . Les populations sont très remontées contre les commerçants au marché de Colobane. Elles n’arrivent plus depuis quelques jours à bien préparer la bouillie de mil et autres produits sucrés car le prix du sucre à augmenté . Fatou Diallo vendeuse de bouillie de mil appeler » lakh » en wolof interpellé par nos soins s’en désole. « Plusieurs jours déjà il était difficile de se procurer du sucre en poudre, mais maintenant c’est le prix qui est augmenté par les commerçants , il nous est difficile de faire des bénéfices avec le peu que nous vendons », dit-elle.

Aston Dionne vendeuse beignets sucrés interpellée par nos questions répond en ces termes : « Nous savions déjà que aussitôt que le sucre sera de nouveau sur le marché le prix va augmenter . L’état doit prendre ses dispositions pour régler ce problème car les commerçants sont entrain de faire ceux qui leur semble», regrette la vendeuse. C’est tout un autre discours que l’on retrouve chez les commerçants

Cheikh Lô commerçant interpellé par nos questions , il répond en ces termes : « c’est pas à notre niveau cette augmentation mais plus tôt chez les fournisseurs donc la population ne doit pas nous tenir responsable de cette hausse », explique le vendeur.

Réaction de Alla Dieng, directeur exécutif de l’Unacois Yessal. : «Les raisons de cette pénurie sont très simples. À chaque fois qu’il y a des évènements, les produits qui sont prisés se font rare d’autant plus qu’il y a un rush. Si la demande est trop forte et que l’offre n’est pas assez considérable, il y aura forcément ce problème de pénurie. Il y a une forte consommation en cette période de ramadan mais également l’une des raisons principales, est que la Compagnie Sucrière Sénégalaise ne produit pas beaucoup.

Maintenant pour soulager les ménages, il faut les sensibiliser à changer de mentalité. Pourquoi on doit toujours consommer le sucre? Il faudra faire la promotion de nos produits locaux qui ne nécessitent pas parfois trop de sucre ou même l’utilisation du sucre. On importe trop et c’est le moment de changer de paradigme.

En tout cas, à l’Unacois Yessal, nous accompagnons l’Etat dans ses efforts de promotion de nos produits locaux.

En effet, pour éviter pareille pénurie à chaque approche du ramadan, l’État de son côté, doit forcer la Compagnie Sucrière Sénégalaise à augmenter sa capacité de production et ne pas lui laisser le monopole de l’importation. Il faut faciliter l’importation pour les commerçants qui le désirent. Il n’y a pas beaucoup d’importateurs de sucre actuellement à cause des taxes trop élevées et cela contribue à la rareté du sucre sur le marché. On peut soupçonner la compagnie Sucrière Sénégalaise d’être derrière ce ce manque d’importateurs de sucre au Sénégal.

l’État du Sénégal et la compagnie sucrière sénégalaise sont tous fautifs.

L’objectif de la compagnie sucrière sénégalaise, c’est de satisfaire la demande locale mais malheureusement cet objectif n’est pas atteint. Il y a un gap et pour le combler, on importe 60000 tonnes par an. Non seulement la compagnie sucrière sénégalaise n’a pas atteint ses objectifs de satisfaire la demande locale mais pire encore, elle bouscule les commerçants dans les importations en arguant des arguments qui ne tiennent pas. Du côté de l’État, il est fautif dans la mesure où il n’a pas pu imposer son autorité à la compagnie sucrière sénégalaise. L’autosuffisance en sucre n’est pas encore atteint et c’est la faute de l’État du Sénégal. Enfin j’interpelle l’Autorité de Régulation des Marchés à jouer aussi un rôle dans cette pénurie qui commence à durer. Je ne peux pas comprendre que le sucre et le riz ne fassent pas partie des produits à réguler. S’il n’y a pas de régulation, ça devient ingérable et ça va au gré des importateurs et des producteurs. l’État doit aussi tenter de créer une autre compagnie productrice de sucre car la compagnie sucrière sénégalaise à elle seule, n’arrive pas à satisfaire la demande locale ».

Les commerçants ne sont pas encore prêts pour baisser le prix des produits alimentaires pour le moment. Pour l’heure, le prix du sucre en poudre à augmenté.

FATOU BA (STAGIAIRE)