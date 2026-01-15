Le Tiktokeur harceleur de femmes tombe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le jeune homme qui filmait des jeunes filles à leur insu et diffusait les vidéos sur Tik Tok a été interpellé par la Division Spéciale de Cybercriminalité.

Selon un communiqué de la Police Nationale, l’opération fait suite à de nombreux signalements ainsi qu’à une cyber patrouille active. L’individu ciblait des jeunes filles sur la voie publique, les filmant à leur insu et sans leur consentement. Les séquences diffusées montraient des agressions physiques initiales, suivies d’atteintes verbales et de propos injurieux lorsque les victimes tentaient de s’opposer à ses agissements.

Les investigations ont permis d’identifier trois victimes, toutes élèves, dont deux mineures âgées de 13 et 17 ans, et une majeure de 19 ans. Celles-ci ont déposé une plainte collective. L’auteur présumé a été appréhendé aux environs de 18 heures. Son audition est actuellement en cours.