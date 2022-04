Législatives 2022: Les mandataires à l’école des élections

« Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature » est le thème d’un atelier qui a réuni les acteurs politiques dont des mandataires. Les modèles de déclaration de candidature et d’attestation fixés par arrêté du Ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions des articles R.76 à R.78 du Code électoral, ainsi que le guide de la Constitution et le dépôt des dossiers de déclaration de candidature seront exposés, commentés et partagés.

Les élections sont en général un moment fort d’expression de la démocratie et un baromètre effectif d’appréciation de la volonté populaire. Pour s’inscrire dans cette même dynamique, l’organisation des prochaines élections législatives prévues le 31 juillet 2022, exige la tenue d’un processus électoral maîtrisé, passant nécessairement par le respect d’une certaine procédure par les agents chargés de la mise en œuvre. D’où le présent guide conçu pour rendre plus accessibles les dispositions applicables au dépôt et à la réception des dossiers de candidature.

Par contre, il est principalement destiné aux mandataires des partis politiques légalement constitués, aux mandataires des coalitions de partis politiques légalement constitués, aux mandataires des entités regroupant des personnes indépendantes, aux membres de la Commission de réception des dossiers de candidature, aux autorités administratives et à leurs collaborateurs ainsi qu’à toute personne travaillant sur la matière électorale. Ainsi, ils sont invités à s’approprier son contenu pour mieux conforter notre leadership dans l’organisation des élections.

« Ce guide ne saurait, en conséquence, remplacer le Code électoral qui demeure la référence légale. C’est une phase importante du processus électoral et c’est cette phase qui va commencer dès le 06 mai prochain. Il faut harmoniser certaines pratiques et faire une formation afin qu’ils puissent faire un bon document », laisse-t-il entendre. En ce qui concerne les candidats indépendants il y a ce qu’on appelle une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat indépendant atteste qu’il n’a jamais milité dans un parti politique ou bien s’il a eu à militer dans un parti politique qu’il a cessé toute activité militante depuis 1 an. Il y a également la quittance, un arrêté qui a fixé la caution. « On a la liste des parrains qui accompagnent ces dossiers de candidature et vous avez au minimum 34 000 et quelques et au maximum 55. 000. Il y a les maquettes du bulletin en format papier et électronique qui seront produits au moment du dépôt de dossier », informe-t-il.

Pour la parité, les élections locales restent un exemple patent. Pour les élections législatives, il y a une différence en ce qui concerne la parité. La spécificité c’est que lorsque le département comporte un seul député, la parité doit jouer entre les deux sexes. La parité s’arrête au nombre pair inférieur si on veut investir dans une liste où le nombre est impair. En cas de contestation, le mandataire sera chargé de saisir le conseil constitutionnel.

DJANGA DIA