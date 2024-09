Législatives 2024: Thierno Alassane Sall lance la coalition « SENEGAAL KESE »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député non inscrit de la 14e législature, Thierno Alassane Sall, a annoncé la formation d’une nouvelle coalition baptisée « SENEGAAL KESE ». Cette déclaration a été rendue publique le mercredi 25 septembre à travers un communiqué diffusé sur sa page X. Selon le communiqué, cette « coalition va à l’encontre de la défense des intérêts vitaux de notre nation et de nos concitoyens, dans la perspective des élections législatives prévues le 17 novembre 2024 ».

Cette coalition qui regroupe plusieurs bastions politiques, dont l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), République des Valeurs de Thierno Alassane, la Coalition les Défenseurs, Sénégal Ca Kanam et d’autres mouvements politiques… tous signataire pour former cette alliance. Cependant, la coalition s’articule autour de trois piliers fondamentaux « nous privilégions l’intérêt général au-delà des calculs politiciens. Ensuite, nous prônons une opposition républicaine et constructive ».

Enfin, Thierno Alassane et Cie travaillent à unir les « forces citoyennes et politiques pour assurer un équilibre des pouvoirs, essentiel à la solidité de notre démocratie ». Les membres de la coalition « SENEGAAL KESE » croient fermement que « l’Assemblée nationale doit incarner le contre-pouvoir fondamental dont le Sénégal a tant besoin. Les députés doivent jouer un rôle crucial dans l’accompagnement et le contrôle de l’exécutif, pour ainsi assurer une gouvernance responsable et au service de tous. L’expérience récente a montré que la concentration excessive des pouvoirs entre les mains de l’exécutif a souvent affaibli la démocratie et sacrifié le bien-être du peuple ».

Par ailleurs, la coalition invite les Sénégalaises et Sénégalais, à se joindre à leur démarche pour faire entendre leur voix et participer à l’édification d’un Sénégal où les institutions fonctionnent dans l’intérêt de tous. « Ensemble, nous pouvons redonner à notre Parlement sa dignité et sa place légitime en tant que pilier de la démocratie », conclut le communiqué.