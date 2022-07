Législatives à Kaolack : Baba Ndiaye rassure Papa Demba Bitèye,

Son implication pour le triomphe de la liste de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yaakar ne fait plus l’ombre d’aucun doute. Baba Ndiaye s’engage résolument à côté de la tête de liste départementale de BBY de Kaolack, Papa Demba Bitèye et des autres investis. Comme pour dire, le Président sortant du Conseil Départemental de la capitale du Saloum garde toujours sa base affective intacte. Hier, lors d’une caravane initiée au niveau du très populeux quartier les « Abattoirs » de Kaolack, le Président du Conseil de Surveillance de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP) a fait montre d’une véritable démonstration. Les populations de cette partie de Kaolack Commune adhèrent massivement à la cause du Président de la République Macky Sall et derrière leur leader, M. Baba Ndiaye.

Articles similaires