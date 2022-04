Législatives à Kaolack: Les clés de la victoire pour Benno Book Yakaar

Le Président Moustapha Niasse, délégué régional de la Coalition présidentielle le Benno Book Yakaar, accompagné de la coordonnatrice nationale du Pôle Parrainages Madame Aminata Touré dite Mimi, de l’ancien Premier Ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, a réuni dans une salle pleine à craquer, la plupart des responsables de BBY de la région de Kaolack.

Le Président Baba Ndiaye, après avoir remis un premier jet de 5000 parrainages, a vivement salué la tenue d’une telle rencontre, sous la Présidence d’un homme politique remarquable, Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée Nationale. Il a insisté sur des voies et moyens qui vont permettre au camp présidentiel de remporter largement les prochaines élections législatives: »

Pour gagner largement, Bby doit asseoir une véritable culture du militantisme, de la solidarité, de la tolérance et de la discipline au détriment du clientélisme et des intérêts personnels et disposer d’une bonne compréhension de l’enjeu des prochaines élections législatives. Mais, il faut aussi éviter l’arbitraire et l’injustice dans les choix afin d’assurer un engagement pour récupérer les localités perdues, dont Kaolack, capitale politique et historique du Sine Saloum.

Le Président Baba Ndiaye, plaidant pour des investitures équilibrées et justes, est revenu sur le rôle important et l’engagement sans réserve du Président Moustapha Niasse auprès du Président Macky Sall pour la consolidation de la grande Coalition BBY.

A l’occasion, le Président honoraire du conseil départemental de Kaolack a remis 5000 parrainages au délégué régional de Kaolack. Il a salué l’engagement des responsables politiques de Bby de la région qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre sur la table plus de 100.000 parrainages.

G.E.NDIAYE