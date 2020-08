L’enquête sur les finances de Trump pourrait s’étendre à des faits de fraude fiscale

C’est un nouvel épisode dans les soucis juridiques de Donald Trump. L’enquête du procureur de New York sur les finances du président pourrait bien être plus large et s’étendre à des faits de fraude.

Dans des documents déposés lundi 3 août au tribunal, le procureur du district de Manhattan détaille un peu plus les investigations qu’il mène depuis un peu plus de deux ans sur les finances du président. Les 28 pages révèlent qu’il pourrait y avoir des faits de fraude bancaire et de fraude fiscale liées à l’entreprise Trump.

Des accusations sans fondement dit Donald Trump.

« C’est la suite de la pire chasse aux sorcières de l’histoire américaine. Des trucs de démocrates. Ils ont échoué avec Mueller. Ils ont échoué avec tout, avec le Congrès. Ils ont échoué à tous les jeux. Ca fait 3-4 ans que ça dure, même depuis que je ne suis élu ! », a lancé le président américain.

Le procureur de Manhattan enquête sur des paiements effectués lors de la campagne de 2016 à deux maîtresses présumées de Donald Trump. Des faits pour lesquels l’avocat personnel du président a été condamné. Michael Cohen avait reconnu avoir acheté le silence des deux femmes.

Dans le cadre de son enquête, le procureur réclame l’accès aux documents financiers de Donald Trump, dont ses déclarations d’impôts. Chose que le président refuse.

Et même si la Cour suprême lui a récemment ordonné de transmettre ces archives comptables, elle l’autorise à questionner la pertinence de certains documents réclamés. Ce que les avocats de Donald Trump continuent de faire. Certains accusent le président de vouloir gagner du temps jusqu’à l’élection, ou pour des raisons de prescription.

RFI/Loubna Anaki