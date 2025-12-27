L’épouse de Madiambal Diagne privée de téléphone

Partager Facebook

L’Observateur révèle que le collège des juges d’instruction du parquet financier a interdit toute communication téléphonique à la détenue. Ses avocats dénoncent une mesure l’empêchant même de parler à son mari, qualifiant cette décision de « violation manifeste des droits de la personne ». Repris par le quotidien du Groupe futurs médias, ils annoncent un recours immédiat.

La défense reste également dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale complémentaire, réalisée par un gynécologue le 15 décembre, mais non encore versée au dossier. L’état de santé de la patiente est jugé alarmant : transférée au pavillon spécial, elle souffrirait de graves anomalies cardiaques et respiratoires nécessitant un suivi médical permanent sous peine de complications fatales, souligne la même source.

Placée sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier, Mabintou Diaby est poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité de blanchiment de capitaux en groupe criminel organisé. Pour rappel, un rapport de la Centif soupçonne des rétro-commissions d’environ 21 milliards de francs CFA liées à un marché public de 250 milliards attribué par le ministère de la Justice à la société Ellipse Projects. Selon les enquêteurs, une partie de ces fonds aurait transité par des sociétés appartenant à l’entourage du journaliste.