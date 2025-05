Les dessous de l’audience Ouattara / Sonko

Partager Facebook

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu ce vendredi en fin de matinée par le Président ivoirien Alassane Ouattara, à la résidence présidentielle d’Abidjan.

La rencontre s’est tenue dans un cadre empreint de solennité. Le Premier ministre ivoirien ainsi que les ministres sénégalais Abdourahmane Sarr (Économie et Coopération) et Yassine Fall (Affaires étrangères) ont pris part à la première partie de l’échange avant de se retirer, laissant seuls le Président Ouattara et son hôte sénégalais.

« Je suis sorti satisfait de cette audience avec le Président Ouattara », a-t-il d’emblée déclaré, repris par Le Soleil. Au-delà de la satisfaction personnelle, Sonko a surtout insisté sur les perspectives prometteuses entre Dakar et Abidjan : « Je suis aussi réconforté sur l’avenir de nos deux pays. Nous ne ferons pas moins que nos devanciers, notamment les pères fondateurs Senghor et Houphouët. Nous ferons plus sous le leadership de nos deux présidents et la contribution active de nos deux gouvernements. »

Renforcer les ensembles régionaux

Sur le fond, les deux hommes ont abordé les grandes problématiques régionales. « Il y a une forte convergence de points de vue sur des enjeux et problématiques qui frappent les pays de la sous-région », a indiqué Ousmane Sonko. Il a notamment cité la question sécuritaire comme point majeur de leurs discussions : « Avec le Président Ouattara, nous avons largement échangé sur les défis sécuritaires qui frappent certains États de la sous-région et qui menacent tous les autres États. »

À ce sujet, les deux dirigeants ont discuté des « voies et moyens de sortir de cette situation », plaidant pour une réponse collective et coordonnée.

Un autre point d’accord a porté sur la nécessité de consolider l’intégration régionale. « Nous nous sommes convenus sur l’idée de renforcer les ensembles régionaux. Je suis d’avis que le 21e siècle est un siècle pour l’Afrique. Si nous consolidons les ensembles régionaux, nous allons nous en sortir. Les pays du Golfe, l’Asie, l’Occident l’ont réussi. »