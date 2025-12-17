Uploader By Gse7en
Les Lions au Palais ce mercredi pour la Remise du drapeau

17 décembre 2025 Sport

Les Lions seront au Palais ce mercredi, à partir de 17 heures, selon Record, pour la remise du Drapeau national par le Président Diomaye Faye. La cérémonie se déroulera sans Ibrahima Mbaye (17 ans), le néo international. Le jeune attaquant du PSG sera en effet au même moment à Doha (Qatar) pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale. Son équipe affrontera Flamengo (Brésil).

Mbaye devrait rejoindre la Tanière juste après le rendez-vous qatarien de son club. Il va prendre le train de la préparation des Lions pour la CAN 2025, lancé à petite vitesse lundi dernier.


Les hommes de Pape Thiaw s’entraîneront ce jeudi au stade Léopold Senghor avant de s’envoler pour le Maroc. Une occasion de dire au revoir à leurs fans dans la communion.

