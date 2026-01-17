Les Lions dans un chaos total à Rabat

Partager Facebook

À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a publié un communiqué à charge contre l’organisation et mis la pression sur les instances du football africain. Elle déplore notamment l’absence de sécurité à l’arrivée de la sélection à la gare de Rabat.

Le Sénégal pointe du doigt « plusieurs dysfonctionnements » de l’organisation. Alors que les Lions de la Teranga affrontent ce dimanche les Lions de l’Atlas en finale de leur Coupe d’Afrique des nations (CAN) à Rabat, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié vendredi un communiqué offensif à l’encontre de l’organisation marocaine et de la Confédération africaine de football (CAF), quelques heures après l’arrivée chaotique de la sélection à la gare de Rabat.

« La FSF porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que des instances organisatrices, ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements », peut-on lire au début de ce texte divisé en quatre parties.

Chaos à la gare de Rabat

Dans un premier temps, les Sénégalais déplorent « l’absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat » lors de l’arrivée de la sélection à la gare de Rabat, les coéquipiers de Sadio Mané ayant établi, depuis le début de la CAN, leur camp de base à Tanger où ils ont joué tous les matchs jusqu’à la finale.

Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit bien les joueurs fendre la foule à leur descente du train, sans cordon de sécurité. Ils sont donc interpellés par les centaines de personnes présentes pour faire des selfies ou signer des autographes.

« Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d’une compétition de cette envergure », est-il écrit dans le communiqué.

« Ce qui s’est passé n’est pas normal. Il n’y a aucun dispositif de sécurité pour les joueurs. Ils sont bousculés de gauche à droite alors que c’est une finale », a regretté un supporter sur place au micro de la télévision sénégalaise de RTS.

Un problème de billetterie et d’hôtellerie?

Une fois arrivée à Rabat, la FSF a annoncé avoir procédé à « une protestation officielle » au sujet de l’hôtel mis à disposition de la sélection, avant d’avoir gain de cause et d’être logée dans un établissement cinq étoiles. Elle a aussi précisé avoir refusé de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, étant donné que les Marocains y ont établi leur camp de base.

Enfin, le communiqué met le doigt sur un problème de billetterie, la situation devenant « préoccupante ». Outre le fait de ne pas disposer d’assez de billets par joueur, la FSF a regretté le nombre de tickets mis à la disposition des supporters sénéglais. D’après elle, seuls 3.850 places ont pu être achetées pour garnir les travées du Stade Prince Moulay Abdallah.