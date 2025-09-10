Uploader By Gse7en
Les Lions sont rentrés à Dakar : Un retour sous haute surveillance policière

10 septembre 2025 Sport

Après leur victoire 3-2 contre la RDC au Stade des Martyrs, les Lions du Sénégal ont quitté Kinshasa dans des conditions de sécurité renforcées. Un vol spécial affrété par l’État les a ramenés à Dakar dans la soirée de mardi. Leur départ a été marqué par un dispositif exceptionnel mobilisant plusieurs militaires et de policiers congolais. Ce retour, largement relayé sur les réseaux sociaux, témoigne de l’attention particulière portée à la sécurité de l’équipe nationale.

Les autorités congolaises ont accompagné les joueurs sénégalais jusqu’à l’aéroport en organisant une escorte armée visible. Les images partagées montrent la présence de nombreux uniformes veillant à la fluidité du trajet et à l’absence d’incidents avant l’embarquement. Par ailleurs, trois cadres de l’équipe évoluant en Arabie saoudite – Sadio ManéÉdouard Mendy et Kalidou Koulibaly – ont effectué le voyage de retour séparément, chacun à bord d’un jet privé.

Cette organisation sécuritaire intervient après des heurts signalés par des supporters sénégalais avant la rencontre, qui ont dénoncé des actes de violence à leur encontre. Ces incidents ont contribué à renforcer la vigilance autour de la délégation sénégalaise, au moment de quitter Kinshasa après un match marqué par un fort enjeu sportif et émotionnel.

L’arrivée à Dakar s’est faite sans incident majeur, confirmant l’efficacité du dispositif mis en place. Les Lions peuvent désormais se tourner vers leurs prochaines échéances sportives, tandis que leur retour illustre la dimension sensible de certains déplacements internationaux en qualifications pour le Mondial.

