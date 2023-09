Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Diomaye

Le Doyen des juges vient de rendre une ordonnance de jonction des procédures suivies contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.

Arrêté par la Dic devant le siège de la Direction générale des impôts et domaines Bassirou Diomaye Faye a été inculpé selon le journal Libération pour «actes de natures à compromettre la paix publique », « outrage à magistrat » et diffamation à l’encontre d’un corps constitué ». Il a été placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier

.

Le président du parti Pastef avait été inculpé des mêmes actes que Bassirou Diomaye Faye. En effet, dans le réquisitoire supplétif, le juge du deuxième cabinet est dessaisi. De ce fait, « B. D. Faye est installé dans le dossier Ousmane Sonko et il devrait être inculpé pour même chefs », dit le journal Libération.