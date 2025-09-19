Les premières mesures prises par Me Bamba Cissé

Partager Facebook

Dès sa prise de fonction, Me Bamba Cissé, nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a passé à l’action. Sous sa direction, la place de Soumbédioune, longtemps envahie par une occupation anarchique, a été entièrement libérée. Cette opération d’envergure marque le coup d’envoi d’une campagne déterminée pour restaurer l’ordre et la fluidité dans les espaces publics de la capitale.

Le ministre entend ainsi lutter contre le désordre urbain et garantir aux citoyens un environnement sécurisé et organisé. Cette initiative forte est perçue comme un signal clair de la volonté des autorités d’assainir durablement Dakar.

Place de Soumbédioune : le ministre Bamba Cissé lance l’offensive contre l’occupation anarchique de Dakar