Les prévisions de l’Anacim pour ce jeudi

11 septembre 2025 Rewmi.com

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce, pour ce jeudi 11 septembre, une journée placée sous le signe de la clémence. Jusqu’à midi, le ciel restera largement couvert sur l’ensemble du territoire sénégalais, offrant un temps agréable et relativement doux.

Selon le bulletin, les nuages occuperont une grande partie du pays, limitant ainsi l’ensoleillement et empêchant la montée des températures. Quelques pluies faibles sont toutefois attendues sur le littoral, mais elles ne devraient pas perturber significativement les activités. Cette situation, loin des fortes chaleurs souvent enregistrées en septembre, constitue une véritable bouffée d’air pour les populations. «L’absence de grand soleil maintiendra des conditions thermiques favorables», précise l’Anacim, rassurant sur le confort climatique de la matinée.


Cependant, les prévisionnistes mettent en garde : le répit sera de courte durée. Dès l’après-midi, orages et pluies devraient refaire leur apparition, rappelant que la saison reste marquée par une forte instabilité atmosphérique. Les usagers sont donc invités à la prudence, particulièrement dans les zones sujettes aux précipitations intenses.

