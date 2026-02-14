Les prix des denrées flambent à l’approche du Ramadan

Partager Facebook

indice des prix à la consommation au Sénégal a enregistré une progression de 0,5 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Selon le rapport de l’ANSD publié le 13 févreir 2026, cette évolution s’explique par une hausse quasi généralisée touchant presque toutes les divisions de consommation, à l’exception notable des secteurs de l’habillement et des télécommunications.

Le principal moteur de cette dynamique est l’augmentation des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, qui progressent de 0,6 %. Cette tendance est accentuée par des bonds significatifs dans d’autres catégories, notamment les boissons alcoolisées, les tabacs et les stupéfiants, dont les prix grimpent de 6,5 %. Le secteur de l’enseignement suit cette courbe ascendante avec une hausse de 1,0 %, tandis que les services de restauration et d’hébergement augmentent de 0,9 %.

Parallèlement, d’autres services essentiels voient leurs tarifs s’ajuster à la hausse. C’est le cas des soins personnels et de la protection sociale, de la santé, ainsi que de l’ameublement et de l’équipement ménager. Les charges liées au logement, incluant l’eau, l’électricité et le gaz, progressent également de 0,5 %, complétées par une légère augmentation dans le secteur des transports.

À l’inverse, cette poussée inflationniste a été partiellement tempérée par la stabilité des prix des vêtements et des chaussures. De plus, le secteur de l’information et de la communication se distingue par un recul de 0,2 %, offrant ainsi une légère bouffée d’oxygène aux consommateurs dans un contexte de renchérissement global du coût de la vie.