Les sanctions sont tombées contre le Sénégal et le Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi les nombreuses sanctions prises après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc (1-0, a.p.). Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw est le plus lourdement sanctionné.

Les sanctions sont tombées. La confédération africaine de football (CAF) a publié dans la nuit de mercredi à jeudi un communiqué révélant une très longue liste de décisions contre le Sénégal et le Maroc après la très chaotique finale de Coupe d’Afrique des Nations remportée par les Lions de la Teranga (1-0, a.p.), le 18 janvier dernier. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, qui avait poussé ses joueurs à quitter le terrain pour protester contre un penalty accordé au Maroc, est le plus lourdement puni.

Des amendes XXL pour le Sénégal

Le technicien sénégalais écope de cinq matchs de suspension de la CAF « pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d’intégrité, et atteinte à l’image du football », mais aussi une amende de 100.000 dollars (83.000 euros). La sanction s’appliquant à la zone CAF, il ne devrait pas être suspendu pour la Coupe du monde et le match contre la France, notamment. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont également été suspendus deux matchs pour « comportement antisportif envers l’arbitre ».

La note est aussi salée pour la Fédération sénégalaise qui écope de plusieurs amendes pour un montant total de 615.000 dollars (513.000 euros): 300.000 dollars (250.000 euros) pour le comportement de ses supporters, 300.000 dollars (250.000 euros) pour le comportement anti-sportif de ses joueurs et de son staff et 15.000 dollars (12.000 euros) pour les cinq cartons jaunes reçus lors de la finale.

Saibari prend trois matchs pour avoir intimidé Diouf

Le Maroc n’échappe pas aux sanctions, notamment pour l’affaire des serviettes. Achraf Hakimi, surpris en train de lancer une serviette d’Edouard Mendy hors du terrain, est suspendu deux matchs de la CAF, dont un avec sursis pour « comportement antisportif ». Ismaël Saibari, qui avait intimidé Yehvann Diouf en tentant de l’empêcher de donner une serviette à Mendy, a pris « trois matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif » et une amende de 100.000 dollars (83.000 euros).

La Fédération marocaine écope, elle, de deux amendes pour un montant total de 315.000 dollars (262.000 euros): 200.000 dollars (166.000 euros) « pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade », 100.000 dollars (83.000 euros) « pour le comportement inapproprié des joueurs de l’équipe nationale et de l’encadrement technique, ayant envahi la zone d’examen de la VAR et entravé le travail de l’arbitre », et 15.000 dollars (12.000 euros) « pour l’utilisation de lasers par ses supporters lors du match ».