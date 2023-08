Les syndicalistes du journal «Le Soleil» ne lâchent pas leur patron 

Le feu couve toujours au Quotidien national « Le Soleil ». Les syndicalistes ont fait face à la presse hier pour décrier la gestion de leur directeur général Yakham Mbaye. Son absentéiste et les marchés «douteux» ont été fortement dénoncés lors de ce face à face.

Le collège des délégués du personnel et de l’Intersyndicale (Cnts, Synpics et Stls) de la SSPP Le Soleil s’insurge contre la gestion de leur directeur général Yakham Mbaye. Face à la presse, ces travailleurs ne sont pas allés à quatre chemins pour exprimer leur désolation. Selon le coordinateur du collège des délégués, Ndiol Maka Seck, leur boss n’abandonne pas son projet de destruction de leur outil de travail. « Nous serons toujours debout pour l’en empêcher. L’inquiétude qui était grandissante a cédé la place au scepticisme voire au désespoir.

L’avenir s’assombrit. Si les Sénégalais tiennent tous les matins, leur quotidien national entre leurs mains avec toujours la même qualité, ils le doivent à un personnel dévoué et travailleur. Les agents du quotidien national ont une très haute conscience de leur responsabilité et de leur mission de service public », martèle-t-il. Et de poursuivre: « Le Soleil est une pirogue qui tangue dangereusement sans capitaine. Nous connaissions depuis le début de l’aventure les limites managériales et les problèmes caractériels de M. Yakham Mbaye. A cela vient s’ajouter, aujourd’hui, une volonté manifeste de détruire la SSPP Le Soleil. Après avoir conduit notre entreprise au bord du gouffre, son jeu favori consiste maintenant à dénigrer Le Soleil et son personnel via ses réseaux médiatiques bien entretenus. Quelle reconnaissance pour une société qui lui paie grassement un salaire alors qu’il a déserté son bureau depuis plus de trois ans ».

A l’en croire, Yakham Mbaye a abandonné son spacieux bureau depuis plusieurs années sous prétexte qu’il est souvent envahi par des « menteurs et la racaille». « Quand M. Yakham Mbaye parle des travailleurs du Soleil, aucun mot méchant n’est de trop. Il s’est fait aménager un autre bureau dans sa luxueuse villa de fonction réhabilitée à coût de dizaines de millions par l’entreprise pour fuir « cet environnement toxique ». Ce sont ses mots. L’ordinateur qu’il s’est fait acheter a coûté plus de trois millions de FCFA. Qu’à cela ne tienne ! M. Yakham Mbaye ne se pointe à son« fameux bureau » qu’à partir de minuit, bien après le bouclage du journal. Et tenez bien ! C’est pour caresser ses moutons et prendre du thé.

La villa de fonction est transformée en enclos. En plus de cette villa de fonction, il s’est octroyé une indemnité de logement de 400.000 Fcfa », tonne-t-il. Ces travailleurs soutiennent que Yakham Mbaye est payé à ne rien faire. « Et le plus cocasse dans l’histoire est qu’il prend ses « congés », chaque année, en encaissant un gros chèque. Comble de sa gestion calamiteuse, il perçoit l’intégralité de son salaire le mois suivant alors qu’il est censé être en congé. Quelqu’un qui se repose 365j/365 a-t-il besoin de congé ?, s’interrogent-ils.

Et d’ajouter : « Le commissaire au compte dans son « Rapport d’Opinions de 2017 » a dit que ces avantages et rémunérations (indemnités de congés, 13e mois) perçus ne sont pas conformes au décret 2014-696 du 27 mai 2014. Donc, c’est de l’argent que M. Yakham Mbaye encaisse indûment depuis presque 6 ans ». Ils restent convaincus n’est pas seulement un absentéiste, mais est champion de la mauvaise gestion et de la mal gouvernance. « Sa gestion financière est à son image », pestent-ils.

NGOYA NDIAYE