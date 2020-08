Hassan Diab, le Premier ministre libanais, a annoncé lundi 10 août la démission immédiate de son gouvernement, après l’explosion survenue au port de Beyrouth le 4 août et qui a coûté la vie à au moins 160 personnes et blessé plus de 6.000 personnes. L’accident est le résultat d’une « corruption endémique » selon les mots du Premier ministre. Dans son allocution télévisée, Hassan Diab dit souhaiter que les responsables de ce « crime » soient traduits en justice.

Plus d’informations à suivre.