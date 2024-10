Libération de Yérim, Kader et Bougane: Thierno Alassane tance le régime

Partager Facebook

Il se dit « outré » par l’attitude du régime en place. Le leader de la République des valeurs a dénoncé l’approche du duo Diomaye-Sonko. Pour lui, nous ne sommes pas dans un royaume. Pour le dossier relatif à l’Onas, il dit « espérer que lumière soit faite. »

Interpellé sur la libération de Cheikh Yérim Seck, Kader Dia et Bougane Gueye Dani, Thierno Alassane Sall a salué cette décision mais estime qu’il ne fallait pas procéder de la sorte. « Les gens qui ont été arrêtés sont des citoyens. Ils ont donné leur position dans la démarche du pays. Mais Ousmane Sonko et Diomaye ont menacé et insulté. Pour Cheikh Yérim, il n’a rien dit de grave. Il a juste apporté des preuves sur la déclaration de Sonko », s’est-il défendu avant d’ajouter que « c’est le Pm lui-même qui se dédit. Il est le premier à être arrêté. Ce pays est une république mais pas un royaume. Nous avons un Président mais pas un roi.

La contestation est normale dans ce pays. Mais les gens ne vont pas l’accepter et hors de question qu’il le pense. » Dans le même ordre d’idées, TAS a dénoncé avec la dernière énergie cette attitude des gens du régime. Et de rappeler que ce Macky avait enduré en étant au pouvoir. « Nous ne sommes pas pour parler des droits de l’homme, il n’existe pas d’état de grâce. C’est à dénoncer. L’offense au Chef de l’Etat est une hérésie. Le PV d’audition de Cheikh Yérim est tombé des nus. Contester les paroles de Sonko est devenu un crime ? Lui qui a contesté les résultats des élections, c’est pitoyable », a-t-il regretté.

Sur l’affaire ONAS (Office nationale pour l’assainissement du Sénégal) qui n’a pas encore connu son épilogue. Après accusation contre accusation entre son ancien directeur général et le ministère de tutelle, Thierno Alassane Sall avait déposé une plainte contre X pour éclairer la lanterne des sénégalais. Une plainte pour laquelle il a été d’ailleurs auditionné par la Section de recherches de Colobane. « Nous avons porté plainte car il fallait aussi tout faire pour que la vérité éclate. Il y a des entreprises qui ont dit avoir gagné des marchés mais ce qui est important c’est que cette vérité éclate. Pendant 5 ans l’assainissement au niveau de liberté 6 extension vers le Cem David Diop il y a des écoulements de fosses septiques et des milliards ont été engloutis et donc avec ce méli mélo entre Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye mais il faut trancher », a-t-il indiqué.

Après cette étape, l’affaire est suspendue à la décision du procureur. Thierno Alassane Sall garde cas même espoirs sur la suite à donner à ce dossier. « Nous espérons que la justice va faire son travail et que ces deux personnes seront convoquées car ce sont des milliards qui ont été engloutis. Mais il faut aussi éclairer la lanterne des citoyens. Des capitales comme Abidjan, ou à Rabat , cela n’existe pas. Mais pourquoi au Sénégal. Des eaux qui refoulent des fosses septiques ? Il faut apporter des solutions », a fait remarquer Thierno Alassane Sall leader de la République des valeurs. Après cette polémique sur la passation de marchés de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal qui a éclaté depuis maintenant plusieurs semaines, le leader de la république des valeurs est bien déterminé à faire éclater la vérité. « Ces faits sont graves car il existe des dysfonctionnements au sein de l’Onas. Ce se passe est anormal car beaucoup d’argent est investi dans le curage des canaux. Cette fois-ci j’ai été auditionné et on ose espérer qu’il y’aura une suite. Il faut que le régime en place aussi donne l’exemple pour éradiquer la corruption. Le visage de la capitale est hideux et c’est anormal », a pesté TAS.

MOMAR CISSE