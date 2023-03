Libéré sur convocation : Dr Babacar Niang risque d’être déféré, ce lundi

La mesure de garde-à-vue contre Dr Babacar Niang a été levée, ce samedi. Cependant, le médecin devra se rendre aujourd’hui encore à la Sûreté urbaine. Après quoi, il risque d’être déféré devant le procureur de la République, d’après “SourceA” dans sa parution de ce lundi.

Quelques heures plutôt, rappelle le journal, l’Intersyndicale des médecins est montée au créneau pour exiger sa libération, à cause de son état de santé fragile. Ses confrères avaient menacé de perturber le secteur de la santé s’il n’était pas libéré. Après les Dr. Ousmane Cissé, Abdoulaye Bâ et Awa Ndoye, ce sera au tour de Seydou Diallo (Biologiste) et El Hadj Mbagnick Ngom (Ophtalmologue).

Les deux médecins sont convoqués aujourd’hui. Dr. Seydou Diallo est convoqué à 10 heures par le commissaire Adramé Sarr de la Division des investigations (Dic).

Pour sa part, Dr. El Hadj Mbagnick Ngom est convoqué par la Sûreté urbaine de Dakar, à partir de 14 heures, selon des sources de « L’Observateur », qui n’ont pas précisé le motif de leur convocation.