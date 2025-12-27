Liberté 5 : La mafia du gaz domestique démantelée par la gendarmerie

Partager Facebook

La Brigade de gendarmerie de Faidherbe a démantelé un réseau clandestin de transvasement de gaz domestique à Liberté 5. L’opération, menée le 25 décembre, a permis l’arrestation de six personnes et la saisie de 272 bonbonnes de gaz (marques Total et Oryx), ainsi que de plusieurs véhicules utilisés pour l’acheminement des bouteilles de gaz.

L’Observateur, qui donne l’information, souligne que l’enquête, déclenchée après plusieurs jours de filatures et d’infiltrations, a révélé l’existence d’un « laboratoire » de fortune dirigé par L. Ndour (41 ans). C’est dans cet atelier clandestin que le gaz était transféré de bonbonnes de 12 kg vers des bouteilles de 6 kg à l’aide d’outils inadaptés, afin de doubler illégalement les bénéfices. Cette pratique frauduleuse s’appuyait sur la structure de distribution d’un commerçant basé à Grand-Yoff, O. Diallo, dont les livreurs servaient de couverture au trafic.

Au-delà de l’escroquerie commerciale, pointe la même source, cette activité exposait les riverains à un risque permanent d’explosion, les bouteilles manipulées n’étant plus conformes aux normes de sécurité. Les mis en cause, âgés de 29 à 45 ans, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, pratique commerciale interdite et mise en danger de la vie d’autrui, souligne le quotidien du Groupe futurs médias.