Libye : le Premier ministre a prêté serment

Le Premier ministre libyen a prêté serment lundi. Il prend donc officiellement ses fonctions, un mois après sa désignation en Suisse à l’issue du dialogue interlibyen.

“Je jure devant Dieu que j’accomplirai mes tâches professionnelles en toute honnêteté et loyauté et que je resterai toujours fidèle aux objectifs de la révolution du 17 février, que je respecterai la constitution et que je protégerai les intérêts du peuple libyen.“, a promis Abdul Hamid Dbeibah.

Sa prestation de serment intervient quelques jours après avoir été adoubé par le Parlement de son pays, lors d’un vote qualifié ‘’ d’historique’’.

Abdul Hamid Dbeibah va donc diriger la période de transition qui devra déboucher sur l’organisation d’élections en décembre. Son entrée en fonction vise aussi à mettre fin à la bipolarisation de la vie politique. La Libye était dirigée par deux gouvernements : celui de Fayez al-Sarraj, reconnu à l’Est reconnu par l’ONU et l’équipe d’Abdallah al-Theni, installée dans une région contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar.