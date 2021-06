Niarry Tally vise la place de Génération Foot

Ce samedi, en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, Niarry Tally accueille Génération Foot au Stade Amadou Barry. Après leurs deux dernières sorties victorieuses, les Galactiques veulent réenclencher une série positive.

Enchaîner et réenclencher une série positive, voilà l’objectif de l’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie lors de la visite des Académiciens de Déni Biram Ndao, dans l’antre d’Amadou Barry de Guédiawaye. S’offrant deux nettes victoires lors de ses deux dernières rencontres, Niarry Tally NGB s’est relancé dans la course au maintien, l’équipe a retrouvé sa référence et doit confirmer l’embellie face à une équipe du haut de tableau.

Après avoir pris le meilleur sur les Insulaires de l’US Gorée, adversaires directs dans la course au maintien (2-0), les Galactiques avaient alors enchainé par une convaincante victoire sur le terrain du Stade de Mbour (1-0). Mais cet après-midi, ce sera face à un adversaire beaucoup plus prêt et mieux préparé que les précédents. Ce sera Génération Foot, troisième, en face et qui a l’occasion de revenir à un point du leader.

Premier relégable avec 15 points, Niarry Tally aura certainement à cœur de prendre sa revanche contre une équipe qui l’a battu (2-0) lors du match aller. Et en cas de victoires, NGB reviendrait provisoirement à un point de Mbour Petite Cote, premier non relégable.

Le programme de la 20e journée de Ligue 1 :

Samedi 12 juin 2021

Niarry Tally – Génération Foot

Dimanche 13 juin 2021

Diambars – Ndiambour

Mbour Petite Cote – Stade de Mbour

AS Douanes – Teungueth FC

Jaraaf – US Gorée

Casa Sports – Dakar Sacré-Cœur

Reporté :

CNEPS Excellence – AS Pikine