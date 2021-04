Limogé de la Sapco Sénégal: Aliou Sow réagit !

L’ancien directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Cotes et Zones Touristique (SAPCO) Aliou Sow a été remplacé à ce poste par le docteur Amadou Mame Diop. Une décision prise, hier, par le chef de l’Etat Macky SALL lors du conseil des ministres.

Aprés l’information , il n’a pas tardé à réagir sur ce limogeage. Il a fait une publication sur sa page Facebook pour faire ses adieux et ses remerciements. “Après trois ans et trois mois passés à la tête de la Sapco Sénégal, je remercie le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall pour la confiance accordée et l’opportunité qu’il m’a donnée de servir mon pays. Je tiens à lui exprimer ma profonde gratitude et ma sincère reconnaissance », a écrit le désormais ex DG de la Sapco.