Limogeage de PAS: Jamra jubile et félicite Macky

« Jajeuf» Macky Sall. C’est ce qu’a dit l’ONG Jamra suite au limogeage de Pape Amadou Sarr. Mame Makhtar Guèye et Cie ont salué cette mesure disciplinaire et exemplaire, tout à fait légitime, prise par le Président Macky Sall. Pour rappel, Pape Amadou Sarr a été limogé mercredi de la tête de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (Der FJ). Il lui avait été reproché ses propos polémiques sur l’islam tenus le 8 mars dernier.