Littérature: Un hommage à l’écrivain Cheikh Aliou Ndao prévu le 18 janvier 

Le collectif « Fonk Sunuy lammin » a annoncé qu’il allait rendre un hommage à l’écrivain Cheikh Aliou Ndao, militant des langues et cultures africaines, mercredi 18 janvier prochain, à la Maison de la culture Douta-Seck, à Dakar.

C’est la grande personnalité de l’éducation et de la culture, le pédagogue et l’écrivain, le défenseur et le militant des langues et cultures africaines qu’est Cheik Aliou Ndao, que le collectif veut célébrer pour lui rendre hommage et le remercier pour toutes les actions qu’il a accomplies au cours de sa vie. Le collectif « Fonk Sunuy Làmmiñ » souligne que Cheik Aliou Ndao a su allier une riche carrière professionnelle et une impressionnante production littéraire.

Après des années d’expériences dans l’enseignement, il a intégré la haute administration en ayant servi au ministère des Affaires culturelles avant d’être nommé conseiller technique à la Primature et à la présidence de la République. Ndao, a rappelé Ndèye Codou Fall, a « la particularité d’avoir proposé une littérature d’une égale consistance en français et en wolof ». Dans chacune de ces deux langues, dit-elle, il s’est illustré par une production touchant à tous les genres : poésie, roman, nouvelle, théâtre, essai.

Une personnalité de cette envergure mérite l’hommage de ses disciples, de ses pairs, de ses lecteurs, tout simplement de ses compatriotes en cette année de son 90e anniversaire. Le jour même de cet hommage, les initiateurs prévoient d’organiser une table-ronde sur la production de l’auteur du livre L’exil d’Alboury, à partir de 9 heures. Ils annoncent aussi une exposition d’ouvrages en langues nationales, dont les publications de Cheik Aliou Ndao, et la diffusion d’un documentaire-portrait de l’auteur.

La direction du livre et de la lecture, de son côté, procédera au lancement d’un livret qu’elle a consacré à Cheik Aliou Ndao et à son œuvre. Cheik Aliou Ndao, de son vrai nom Sidi Ahmed Alioune, né en 1933 à Bignona, dans la région de Ziguinchor, a été professeur d’anglais et a publié de nombreux ouvrages en français, dont « L’Exil d’Alboury » (1985), « Buur Tilleen, Roi de la Médina » (1972), « Excellence, VOS épouses ! » (1993), « Mbaam Hakimoo » (1997) et « Un bouquet d’épines pour elle”

Lauréat du Grand-Prix du président de la République pour les lettres, en 2012, Cheik Aliou Ndao a aussi publié « Singali » (2013), un roman écrit en wolof. Le collectif « Fonk Sunuy Lammin avait rendu hommage à l’auteur sénégalais Mame Younouss Dieng, le 17 novembre 2021. « Fonk Sunuy Làmmin » est un groupe engagé dans la promotion des langues nationales. Il regroupe des associations et des institutions dont sont membres des écrivains, enseignants et journalistes.

FATOU BA (STAGIAIRE)