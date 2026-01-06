Liverpool signe une pépite sénégalaise

Liverpool a signé l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du monde : le jeune El Hadji Mor Talla Ndiaye, un talent sénégalais gaucher qui s’est fait remarquer lors de la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal et est sur le point de s’engager avec le club anglais.

Âgé de seulement 17 ans (il fêtera ses 18 ans très bientôt), Ndiaye évolue au poste de défenseur central à l’Amitié FC et possède un profil très recherché grâce à sa lecture du jeu, sa capacité à gagner des duels et son placement intelligent, ce qui a séduit les recruteurs de Liverpool.

Liverpool mise sur lui comme une pépite pour l’avenir, avec l’intention de le faire progresser dans l’équipe U21 avant éventuellement de le faire monter plus haut dans l’effectif.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie du club de préparer la défense de demain en recrutant des jeunes talents à fort potentiel avant qu’ils ne deviennent des stars mondiales.