Locales 2022 à Lat Mingué : Dr Boubacar Sy ausculte les maux des populations…

En perspectives des prochaines élections locales de Janvier 2022, le candidat déclaré à la Mairie de la Commune de Lat Mingué (départment de Kaolack), le Docteur Boubacar Sy, commence , déjà, à peaufiner sa stratégie. Il a réuni, ce dimanche, les ressortissants de sa localité à Dakar (les différents villages de cette Commune) pour écouter leurs doléances. Ces jeunes, femmes et, même, religieux sont , à l’unanimité, d’avis que le Dr Sy est le candidat idéal qui sera capable de guérir les maux profonds dont souffre leur Commune. A en croire Birame Diagne, Coordonnateur du mouvement JOB (Jeunesse Ouverte au Dr Boubacar Sy ) :”La rencontre de ce jour vise, notamment, à réunir les ressortissants de la Commune de Lat Mingué à Dakar. L’on a enregistré la présence de personnes originaires de la presque totalité des villages de la Commune. Nous réitérons notre engagement auprès de notre parrain, le Dr Boubacar Sy. Il est incontestablement notre candidat au poste de Maire. Sa candidature est plus qu’une demande sociale des populations. Sur ce, nous demandons au Président de la République son Excellence Macky Sall de porter son choix sur cet homme de valeur pour conduire la liste communale pour ces prochaines échéances”, lance M.Diagne. Et M.Ba, son suivant au micro, de dresser un tableau si sombre du Maire sortant :”Depuis neuf (9), le Maire Dr Macoumba Diouf n’a rien de grand. Avec un budget annuel de plus de 200 Millions FCFA, c’est partout le désert. Bon nombre d’établissements scolaires de Lat Mingué et environs n’ont pas de mur de clôture; l’accès à l’eau potable reste une problématique avec la privatisation du seul forage existant; la pauvreté et la précarité envahissent beaucoup de foyers et l’essentiel des villages de Lat Mingué n’ont pas accès à l’électricité et le foncier est bradé à tout-va.Toutes ces difficultés émananent de la courte vision de l’actuel édile.”Le chef religieux et Moukhadam,Serigne Thiam Diaw, présent à cette rencontre,dira :”Le Dr est l’espoir de toute la Commune.Ses œuvres sociales en faveur des populations (femmes, jeunes, chefs religieux, etc.) se listent par mille. Il est le candidat idéal pour changer Lat Mingué”.

Pour sa part, Khalifa Wade, chef de cabinet du Président du Conseil Départemental de Kaolack, par ailleurs, proche du Dr Sy, de lancer à l’endroit des jeunes :”Les élections locales, c’est une affaire de localité. Soyez les artisans du vrai changement que vous aspirez pour votre localité. Le Dr Boubacar Sy est une chance pour les populations de la Commune de Lat Mingué. Il a les compétences requises pour diriger les destinées de Lat Mingué. Investissez davantage le terrain politique pour faire de votre rêve de le porter à la tête de cette Commune une réalité. C’est possible et c’est faisable”. Et le Dr Sy, de réagir, en ces termes :”Je me réjouis de votre belle mobilisation pour, encore, réitérer votre engagement à vos côtés. Je vous lance un vibrant appel pour une dynamique d’ensemble. J’ai confiance en vous. Moi, personnellement, je suis un homme de défi et j’aime gagner les combats. La situation catastrophique qui sévit dans notre Commune doit nous pousser tous à agir . Je suis un partisan d’une politique de haute altitude”. Dr Sy, au cours de son speech, a salué le bilan du Conseil Départemental de Kaolack :” Le Président du Conseil Départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye a un bilan largement positif. Il a consenti des efforts très significatifs.C’est pourquoi, nous nous engageons pour sa réélection à la tête de l’institution départementale”.