Locales 2022: Dr Annette Seck Ndiaye, nouvelle Présidente du Conseil départemental de Sédhiou

Une première dans l’histoire politique de la Casamance naturelle, du département de Sédhiou malgré certaines réalités sociologiques qui ont tendance à reléguer les femmes au second plan, Dr Annette Seck Ndiaye brise le mythe.

Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout Puissant, je voudrais remercier très sincèrement les populations du Département de SEDHIOU qui ont porté leur choix sur ma modeste personne pour conduire aux destinées du Conseil départemental de SEDHIOU. J’exprime ma profonde gratitude à Mr le Président de la République, Son Exellence Macky Sall, Président de la Coalition BBY. Je m’engage solennellement à travailler avec toutes les bonnes volontés dans le cadre d’une démarche inclusive pour répondre efficacement aux attentes des populations pour lesquelles je me ferai le porte-parole dans le cadre des compétences qui me sont conférées.

Merci à ma famille et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce nouveau Challenge, notamment les membres du Comité électoral départemental, le CEJEM, tous les responsables, les partis alliés et militants de BBY.

Vous êtes élu présidente du conseil départemental de SÉDHIOU. Quels sentiments vous habitent après ces résultats issus des bureaux de vote ?

C’est à la fois avec beaucoup d’émotion et une grande fierté que j’ai ressenti après l’annonce des résultats ces élections locales du 23 janvier 2022 qui me portent ainsi à la tête du Conseil départemental de Sédhiou. Je voudrais après avoir rendu grâce à Dieu le Tout Puissant, remercier toutes les populations du département de SEDHIOU qui ont accordé leur suffrage à la liste départementale de la Coalition BBY que je conduisais et particulièrement les femmes qui se sont appropriées de la plus belle manière ma candidature et ceux dans l’ensemble des communes puisque la liste départementale de la Coalition a gagné dans les 14 communes du département. Mention spéciale aux populations de Marsassoum terre de mes Grands parents où repose mon défunt Père le Professeur Assane SECK qui m’ont plébiscité.

Vous allez être la première femme à diriger le conseil départemental qu’est-ce ce vous fait ?

J’exprime ma profonde gratitude au Président de la République, Président de la Coalition BBY , Son Excellence Macky Sall qui a porté son choix sur ma modeste personne pour conduire cette liste départementale.

Toutefois au delà de la consécration de l’infatigable actrice de développement que je suis, je suis parfaitement consciente des nombreux défis qui m’attendent face aux attentes des populations grâce au soutien desquelles j’ai été élue. Les populations du département de SEDHIOU ont une nouvelle fois fait la preuve de leur maturité politique et de leur liberté en matière de démocratie en portant pour la première fois une femme à la tête d’un Conseil départemental.

Vous êtes l’une des rares femmes à être portée à la tête d’un département. Comment comptez vous mener vos nouvelles fonctions?

C’est pour moi un nouveau Challenge que je compte mener avec tous les fils et filles du terroir dans une dynamique inclusive pour booster la mise en œuvre des politiques publiques en cours et à venir à travers les projets et programmes élaborés à cet effet et visant à un accès universel à l’électricité et à l’eau potable en milieu rural, l’autonomisation des femmes, la formation et l’emploi des jeunes, la qualité de l’éducation et à l’accès équitable aux soins de santé.

ENTRETIEN MBEMBA DRAME