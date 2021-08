Locales 2022: Le “fauteuil” d’Aida Sow Diawara convoité par la jeunesse

Les prochaines élections locales ne seront pas du tout facile dans la commune de Golf Sud encore moins pour Aida Sow Diawara. Cette maire socialiste va faire face à plusieurs candidats dont un autre candidat issu de la coalition Benno Bokk Yakaar et un autre jeune qui a récemment rejoint la République de Valeurs de Thierno Alassane Sall.

Mamadou AW comme d’autre candidats s’est lancé dans la course pour le contrôle des collectivités territoriales. Le jeune ingénieur en télécommunication a confirmé sa candidature pour la mairie de Golf Sud, dans le département de Guédiawaye. Il fera face à la maire socialiste, Aïda Sow Diawara.

Il propose aux populations de Golf, un programme innovant et porteur d’espoir dont les principaux axes tournent autour de l’environnement et l’assainissement, la politique sociale, l’urbanisme, l’emploi et les activités génératrices de revenus, le retour aux valeurs et la gouvernance locale. Avec mon équipe nous allons assurer une gestion inclusive et de proximité avance le jeune Mamadou AW.

Ce candidat juge que l’actuelle Maire a fini de montrer ses limites dans la gestion de cette commune. Il est vraiment temps que la donne change et que la gestion revienne à des mains plus conscientes des enjeux actuels.

Le sentiment de confiance qui m’anime et qui me donne du courage est que ma candidature est celle portée par toute une jeunesse avertie et consciente. Elèves, Etudiants, diplômés, sans emplois, cadres, maçons, menuisiers, mécaniciens, Techniciens de surface ,médecins, artistes et bien d’autres corporations, soutiennent sans condition aucune ma candidature qui trouve l’adhésion et le soutien de nos parents, frères et sœurs de : la cité HAMO 3, la cité des enseignants, la cité SHS, la cité des Douanes , la cité du golf de Camberene, la cité Dalaal Diam la cité Ibrahima Diop Atépa, Station 10, tous ces quartiers de Golf SUD ainsi que tous les amis et sympathisants des autres quartiers de la commune dit il.

Et dans ses projets, Amadou AW compte réaliser La digitalisation de la documentation de papiers administratifs, l’implication des “Badiene Gokh” dans la déclaration des naissances. La mise en place de mutuelle de santé; un programme de reboisement dans chaque quartier piloté par les associations de jeunes entres autres…