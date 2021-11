Locales 2022: Moussa Ba du mouvement « GOKH BI THIAROYE » rejoint Mamadou GUEYE

Les choses risquent de se compliquer aux prochaines élections locales en 2022 pour le maire sortant de la commune de Djidah Thiaroye Kao, Dr Cheikh Dieng. En effet, l’un des plus gros adversaires (Moussa Ba) du maire et qui était dans l’opposition catégorique vient de rejoindre la coalition Benno Book Yakaar en se rangeant derrière le candidat Mamadou Gueye. Une décision rendue publique, ce dimanche à l’occasion d’une journée de prière et d’hommage a une disparue.

La commune de Djidah Thiaroye a marqué les esprits ce dimanche à l’occasion de la visite du candidat de la coalition de la mouvance présidentielle, Mamadou Gueye venu prêter main-forte a son nouveau compagnon de guerre pour les prochaines échéances électorales. Connu pour son engagement pour la population Thiaroyois à travers son mouvement « Wa Gokh Bi Thiaroye », Moussa Ba, récemment candidat à la mairie de Djidah Thiaroye Kao a décidé de se ranger derrière le président de l’As Pikine, choisi par le chef de l’Etat Macky Sall pour porter la candidature de la coalition au niveau de cette localité gérée par Dr Cheikh Dieng depuis plus de 7ans .

Ce dimanche, Moussa Ba rendait un hommage à une personne avec qui il a fait beaucoup de combats politiques, raison de plus qu’il a décidé de baptiser son siège au nom d’Adji Fatou Mbaye en hommage. Occasion a laquelle, il en a profité pour apporter des éclaircissements sur sa décision de rejoindre la coalition Benno Book Yakaar après avoir été victime de trahison de la part de ces compatriotes juste au moment du dépôt de sa liste au niveau de la préfecture. « Une chose que je ne pouvais tolérer pour quoi que ce soit » témoigné-il.

Ainsi, il a décidé de rejoindre la mouvance présidentielle après avoir reçu l’appel du président Macky Sall en personne qui lui a témoigné du poids qu’il pèse dans cette localité. Connu comme une personne d’engagement envers sa population, Moussa Ba , a accepté de soutenir le président Mamadou Gueye qu’il considère comme sa copie conforme en tant qu’une personne engagée et responsable. Dans son discours, il a précisé que cette décision de soutenir Mamadou Gueye est faite sans aucune condition car son seul but c’est de déguerpir le maire actuel .

Le président Mamadou Gueye en prenant parole s’est dit stupéfait du degré de responsabilité et d’engagement de Moussa Ba , et c’est de ça dont le Sénégal a besoin pour émerger. En tout cas, devant une foule immense venue répondre à l’appel, les compatriotes se sont donné la main en appelant la population de Thiaroye à se mobiliser pour le changement de leur localité. En attendant 2022, les patrons des mouvements ‘LENEN » et « WA GOKH BI » affichent déjà leurs victoires dans la commune de Djidah Thiaroye Kao avant même 14heures .

Il faut juste retenir que toutes les élections ont été remportées par la majorité dans cette commune dirigée par le maire libéral Cheikh Dieng. A la dernière présidentielle, Macky Sall obtint la majorité absolue dans la localité, alors qu’il peinait à franchir la barre des 50 % dans de nombreuses autres communes du département de Pikine.