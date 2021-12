Locales à Bambey: Le Conseil des leaders de BBY installé

Les jeunesses de la mouvance présidentielle du département de Bambey préparent activement les élections locales de Janvier 2022. Elles se sont réunies, ce dimanche, au niveau de la dite localité pour l’installation du Conseil des leaders de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakkar. Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey a été porté à la tête de cette instance qui entend oeuvrer pour le triomphe de la cause présidentielle. Ainsi, ces jeunes partisans du « Macky » se sont engagés à accompagner tous les candidats de la mouvance présidentielle au niveau des douze (12) Communes du département et à Bambey Commune, mais aussi, le candidat au Conseil départemental, M.Babacar Ndiaye. Ce dernier, lui, a vivement salué l’initiative et se dit rassuré par l’engagement de qualité de ces jeunes. L’ouverture et la détermination du Coordonnateur départemental de la Coalition, M.le ministre Mor Ngom, ont été aussi salué par Ndiaye Bambey et camarades.

Les animateurs de ce nouveau cadre ont décidé de former 300 jeunes qui vont assurer les visites de proximité dans les différentes Communes du département et ce, en étroite collaboration avec les candidats investis.Un méga-meeting d’investiture sera organisé de concert avec les femmes de la Coalition BBY pour le candidat du département.

La jeunesse du département a remercié vivement monsieur pape doro gaye pour son apppuo financier pour une victoire éclatante de la coalition présidentielle

Disons que cette rencontre a vu la présence de Bara Faye, représentant du Parti Socialiste, de

Ahmada Niang , le Cordonnateur du MEER départemental, de Sadibou Fall, le responsable des jeunes du parti Rewmi, de Ndèye Marème Sarr, Présidente des jeunes Dames républicaines, de

Dame Seck, responsable politique et Présidente du Conseil départemental de la jeunesse de Bambey, de Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey, responsable politique APR à Bambey, de Madame Ndiaye, responsable des jeunes de la Coalition « Yessal ».