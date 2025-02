 LOGEMENTS SOCIAUX : 12 projets retenus, 18.000 Ha identifiés dont 4.000 sécurisés

Partager Facebook

C’est une bonne nouvelle pour le monde des logements sociaux. Le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Monsieur Moussa Bala Fofana, a annoncé un programme ambitieux qui vise à faciliter l’accès au logement pour tous.

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT) a présidé, hier, une rencontre d’échange et de partage avec les acteurs du secteur bancaire et d’autres acteurs majeurs du logement. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National d’Accès au Logement et de Rénovation Urbaine (PNALRU), une priorité du gouvernement du Sénégal pour répondre aux besoins croissants en logements et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens.

Selon le ministre Moussa Bala Fofana, « il est important de structurer ce programme, qui implique plusieurs ministères et autres acteurs clés, notamment ceux du secteur bancaire, des SFD (Systèmes Financiers Décentralisés), des assureurs, etc. Nous sommes conscients que le continent est confronté à des défis liés à la résorption du déficit en logements, et qu’ensemble, nous devons conjuguer nos efforts. »

12 projets de logements déjà identifiés…

Le Sénégal, à l’instar de nombreux pays en développement, fait face à un déficit important en matière de logements, notamment pour les ménages à revenus faibles et intermédiaires. Selon le ministre, le pays fait face à un déficit global de 500.000 logements. C’est pourquoi le pays se projette sur une période de 10 ans avec pour objectif la construction d’un nombre équivalent de logements, afin de répondre aux besoins des citoyens. Pour l’heure, 12 projets sont prévus, avec des sites et des promoteurs déjà identifiés. Cette année, la pose de la première pierre devra être actée. Sur ces sites, nous avons déjà identifié 18.000 hectares, dont 4.000 sécurisés.

Au niveau des promoteurs, nous en avons sélectionné 20, qui nous permettront de lancer ces projets déjà en perspective », a déclaré le ministre de l’Urbanisme. Il estime que l’objectif final est « de suivre la chaîne de production, de l’extraction de la matière première jusqu’à la remise des clés. Aussi, pour chaque acteur, il s’agit d’identifier les difficultés rencontrées afin de mieux prendre en compte les besoins réels. »

Les Sénégalais font aussi face à la cherté du crédit hypothécaire, qui en réalité ne profite qu’à une infime partie de la population. Ces aspects constituent un frein à l’épanouissement des populations et à la réduction des inégalités sociales. « C’est pourquoi, le gouvernement a mis en place le Programme National d’Accès au Logement et de Rénovation Urbaine, un programme ambitieux qui vise à faciliter l’accès au logement pour tous, tout en encourageant la rénovation urbaine et le développement des infrastructures », a-t-il souligné. « Cependant, la réalisation de ces objectifs ne peut se faire sans la mobilisation active du secteur financier.

Les banques, les fonds d’investissement et les institutions financières ont un rôle central à jouer dans le financement d’une part des promoteurs immobiliers et d’autre part, des acquéreurs de logements. Votre expertise et vos ressources sont plus que jamais indispensables pour accompagner cette dynamique et permettre à des milliers de Sénégalais d’accéder à un logement décent », a-t-il exhorté. A signaler que cette rencontre a pour objectif général de fédérer les efforts du secteur financier pour accélérer le financement du logement et favoriser l’inclusion financière des ménages à revenus faibles et intermédiaires.

Plus spécifiquement, indique le ministre Fofana, « nous souhaitons encourager les banques à s’impliquer activement dans le financement des promoteurs et des acquéreurs, discuter des mécanismes d’optimisation du crédit habitat et du financement du logement social, clarifier les attentes du MUCTAT vis-à-vis des banques et recueillir vos recommandations et favoriser le dialogue public-privé pour une meilleure coopération. »

Pour conclure, il précise que l logement est la pierre angulaire du bien-être, de la santé, de la dignité, de la sécurité et de l’inclusion des individus. Je vous appelle donc à l’action. Ne laissons pas, encore une fois, cette opportunité se dissiper. « Engageons-nous à travailler main dans la main, avec détermination et créativité, pour construire un Sénégal où le droit au logement est une réalité pour tous. »

Le programme des 100 000 logements a connu des limites

Selon l’administrateur général du Fonds pour l’habitat social (FHS) FHS, Ibrahima Diop, le programme des 100 000 logements qui a fini de faire ses preuves, a connu quand même des limites. « Néanmoins, ces limites ne sont pas liées à ses ambitions, mais plutôt à des problèmes dans la mise en œuvre opérationnelle de ce programme, et des obstacles ont été identifiés, surtout à la mobilisation foncière, mais aussi au choix des promoteurs immobiliers et au modèle de viabilité économique », dit-il.

Et de poursuivre : « C’est d’ailleurs certainement ce qui est à l’origine de l’échec de la signature d’un accord cadre qui a été fait entre la Banque de l’Habitat, le FHS et l’ACBEP. Dès lors, la prise en charge des questions du financement du logement devient en tout cas une priorité et l’argent demeure le nerf de la guerre ».

A l’en croire, c’est dans cette optique que le Fonds de l’habitat social a impulsé une dynamique nouvelle visant à renforcer, mais aussi à structurer des financements innovants pour accompagner ce nouveau programme. « A cet égard, le rôle des banques est primordial pour la réussite de cet objectif. Il s’agira de faire en sorte d’accroître l’appétit de ces banques pour le financement des crédits hypothécaires. Et ces crédits sont à un niveau faible qui tournerait aujourd’hui autour de 5 ou 6% », fait-il savoir.

NGOYA NDIAYE