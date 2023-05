LOUGA: Poubelles et ordures défigurent la ville 

Les poubelles et les ordures ménagères ont, depuis quelques jours, fini d’occuper le quotidien des populations de la capitale du Ndiambour. Les ordures provoquent le malaise et le mal vivre chez les populations. Une situation qui peut être source de beaucoup de maladies.

Le constat est écœurant et les Lougatois le disent tout haut ; la ville est sale. Et pour en avoir le cœur net, il faut faire e tour dans le quartier Artillerie où les populations cohabitent avec l’insalubrité à longueur de journée. Selon Nabou Fall qui vit dans ce quartier depuis plus de (40) années. « La cité et plus particulièrement notre quartier, n’a jamais été aussi sale ». Le quartier Artillerie est traversé par la nationale qui conduit directement à Saint-Louis. Les ordures tirées des caniveaux dégagent une odeur nauséabonde. Pourtant, reconduit à la tête de la municipalité, le maire Moustapha Diop avait initié une opération dénommée ‘’Louga ville propre’’. Une opération qui avait laissé un goût amer aux populations. Mais selon les sources proches de la mairie, « les saletés, poubelles et ordures ménagères qui jonchent les rues de la ville seront bientôt un mauvais souvenir pour nos populations ».

A Louga, les populations attendent les actes .Aujourd’hui emprunter certaines artères de la ville; « c’est s’exposer à des maladies », disent les Lougatois Même décore dans les quartiers comme la place Yacine Boubou, Santhiaba Sud, Marbath, cité Wattel et Keur Serigne Louga où la saleté, les ordures ont fini de gagner les ménages. Les populations, impuissantes devant le fait, demandent à l’équipe municipale de prendre très rapidement leurs préoccupations en charge .Pour les populations. « Vivre à Louga par ces temps qui courent peut être source de plusieurs maladies ». Dans le marché Central de Louga qui accueille tous les jours des centaines de personnes venues de tous les coins et recoins de la ville, vendeurs et marchands ambulants, en cette période de chaleur, cohabitent avec les saletés et les dépôts d’ordures.

Le décor est choquant, « C’est la honte », se désole la dame Fatou Fall qui travaille dans le marché depuis plus de 25 ans. « La mairie ne fait pas correctement son travail de nettoiement. Et pourtant, tous les jours, les agents de cette institution municipale pointent leur nez devant nous pour nous exiger de payer la taxe municipale », dira-t-elle. Des commerçants du marché Central Thiokhna de Louga disent ne plus pouvoir vivre aces ces ordures nauséabondes et demandent au maire Moustapha Diop de prendre en charge, dans les meilleurs délais, leurs complaintes.

Sidy Thiam (Louga)