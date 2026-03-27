L’UA rejette la candidature de Macky Sall au poste de SG de l’Onu

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La Commission de l’Union africaine (UA) a annoncé vendredi que la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies n’a pas été adoptée, vingt États membres ayant exprimé leur opposition. Le Sénégal avait déjà refusé de soutenir la démarche, qui reste néanmoins portée par le Burundi, dont le président assure actuellement la présidence en exercice de l’UA.

Dans une note verbale datée du 27 mars 2026, la Commission de l’UA précise que le projet de décision portant soutien à Macky Sall n’a pas été validé. Le rejet s’inscrit dans le cadre de la procédure dite « silencieuse », selon laquelle l’absence d’objection dans un délai fixé vaut adoption. Or, vingt États membres ont « rompu le silence » avant l’échéance, empêchant l’adoption du texte.

Le même jour, la Mission permanente du Sénégal auprès de l’UA avait rappelé que son pays « n’a, à aucun stade, endossé » cette candidature et « n’a pas été associé à l’initiative y afférente ». La note précise également que le ministre sénégalais des Affaires étrangères n’a pas été consulté, soulignant que le Sénégal « ne saurait être considéré comme partie prenante » de la démarche.

La candidature de Macky Sall semblait pourtant bénéficier d’un élan la veille, lorsque le Bureau de l’Assemblée de l’UA avait salué « sa solide expérience en leadership », son approche pragmatique et son engagement à rechercher le consensus entre nations et grandes puissances, appelant à la solidarité africaine.

Privé du soutien institutionnel du continent et dans un contexte de désaveu national, l’ancien président sénégalais, qui a dirigé le pays de 2012 à 2024, devra poursuivre toute éventuelle candidature de manière indépendante, même si le Burundi continue de la porter au niveau africain.

Dans la course à la succession d’António Guterres, dont le mandat s’achève en décembre 2026, d’autres candidats sont en lice, dont l’Argentin Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et l’ancienne vice-présidente costaricienne Rebeca Grynspan. La candidate chilienne Michelle Bachelet a perdu le soutien de son pays.

Les auditions publiques débuteront le 20 avril, chaque candidat disposant de trois heures pour présenter sa vision aux États membres de l’ONU.