L’UMS réagit aux attaques de Ousmane Sonko

Le Bureau exécutif de l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS) a annoncé avoir pris des mesures face aux attaques répétées visant les magistrats et l’institution judiciaire. Selon une note publiée vendredi 14 novembre 2025, l’organisation indique avoir engagé une démarche concertée et inclusive avec la hiérarchie judiciaire afin de définir et déployer la stratégie de communication la plus adaptée au contexte actuel.

‎Dans ce cadre, et après avoir officiellement saisi le Président de la République par courrier, le Bureau exécutif de l’UMS a annoncé qu’il accordera un entretien à la RTS 1 à travers l’émission « Point de vue ». Cette intervention, prévue dimanche 16 novembre à 14h, permettra de répondre aux questions et interpellations qui agitent l’opinion ces derniers jours.

‎Le Bureau invite par ailleurs l’ensemble des magistrats à renforcer leur cohésion et à maintenir l’esprit de solidarité qui fonde leur corps, dans l’objectif de préserver et promouvoir la magistrature ainsi que ses valeurs.