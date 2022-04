L’US Navy a abattu un drone avec un laser

L’armée américaine est parvenue à neutraliser avec un canon laser un drone de grande taille utilisé pour simuler un missile subsonique. Ce canon laser pourrait être embarqué sur les navires de guerre américains en tant qu’arme défensive.

Un rayon laser comme arme défensive pour détruire un missile de croisière, ce n’est plus de la science-fiction, c’est ce que vient de tester avec succès la Navy américaine. En guise de missile subsonique, il s’agissait en réalité d’un drone et le tir a neutralisé son moteur. Le test a été réalisé au centre d’essai de l’armée américaine White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique. L’arme employée a été conçue par Lockheed Martin.

Pas de munition, pas d’explosif, un coût limité à un dollar par tir, mais beaucoup d’énergie pour ce canon laser qui peut être embarqué à bord d’un navire de guerre en évitant l’explosion de ses munitions en cas d’attaque, comme vient de le subir l’armée russe avec son croiseur Moskva. Ce n’est pas la première fois que les États-Unis cherchent à utiliser ces canons laser en tant qu’arme. Cela fait des décennies qu’elles ont été employées, mais leur exploitation restait trop lourde pour qu’elles soient vraiment opérationnelles. Avec les progrès technologiques, le canon laser a énormément évolué et il a pu être déployé il y a huit ans pour neutraliser des drones, sans pour autant les détruire.

Une arme puissante pour détruire les missiles

Avec cet essai, il s’agissait de tester le suivi d’une cible volumineuse qui pourrait être un missile de croisière, un aéronef à voilure tournante ou un avion. L’arme est associée à un télescope à haute résolution qui est assisté par une IA pour localiser, identifier et suivre la menace en temps réel. Baptisé Layered Laser Defense (LLD), ce laser reprend le même type de technologie que le GA-EMS conçu par General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) et Boeing. Il s’agit de combiner plusieurs lentilles optiques pour concentrer le faisceau laser et l’amplifier pour obtenir une puissance destructrice.

Contrairement aux systèmes précédents, le canon chauffe beaucoup moins pour délivrer beaucoup plus d’énergie. Avec ce type d’arme défensive, l’armée américaine montre qu’elle pourrait détruire un missile subsonique. Mais alors que la guerre en Ukraine est l’occasion pour les grandes puissances militaires de montrer leurs avancées et pour communiquer sur leurs essais d’armes hypersoniques, ce canon se trouverait impuissant face à de telles armes. La Russie a démontré qu’elle pouvait les utiliser sur les champs de bataille de son voisin. Dans une vidéo démonstrative, on peut voir ostensiblement un missile de ce type sous un Mig-31 atterrissant dans l’enclave russe de Kaliningrad.

Une nouvelle technologie pour plus de puissance destructrice

Ainsi, sur les autres canons laser, on assemble plusieurs émetteurs laser dits à fibre (optique), dont les rayons se concentrent en un seul. Le seul souci, c’est que ce type de laser chauffe beaucoup, ce qui limite sa puissance à une plage allant de 30 à 100 kilowatts dans le meilleur des cas. L’arme est alors tout juste suffisante pour abattre des petits drones, ou des munitions de mortier. C’est d’ailleurs ce type d’arme laser, baptisée LaWS, qui avait été embarquée sur un transport de barge de débarquement de l’US Navy dès 2014.

Pour ce nouveau canon laser, GA-EMS combine de grandes plaques de lentilles montées en série. La première projette son faisceau dans la seconde, elle est amplifiée par la seconde et ainsi de suite. Le système chauffe moins et délivre plus d’énergie au final. Pour les militaires, ce système d’arme reste défensif et devrait servir à neutraliser des menaces entrantes très véloces ou évoluant à très basse altitude.