Lutte avec frappe : Le CNG refuse la licence à Eumeu Sène

Coup dur pour Eumeu Sène. Selon Albourakh Events, la licence du leader de l’écurie Tay shinger refusée pour raison d’âge.

Adversaire de Ada Fass dans un combat organisé par Gaston Production, Eumeu Sène s’est récemment rendu au Comité National de Gestion (CNG) afin de renouveler sa licence de lutteur. Sur place, il lui a été signifié qu’il avait atteint l’âge de 45 ans révolus.

E n conséquence, le CNG ne peut procéder au renouvellement de sa licence sans la présentation d’examens médicaux attestant de son aptitude à poursuivre sa carrière. « Lorsqu’il fournira des tests médicaux conformes, sa licence lui sera délivrée », nous confie-t-on du côté du CNG.

Si ces conditions sont remplies, le leader de l’écurie Tay Shinger pourra encore évoluer dans l’arène pendant trois années supplémentaires, à l’image de ce qui avait été accordé à Bombardier.