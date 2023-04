Lutte contre la désertification : Le roi du « Yéla » nommé porteur du drapeau; Ses proches se disent satisfaits

Ce n’est pas la première fois que le leader vocal du Daande Leeniol a été distingué parmi ses pairs à l’étranger. En effet, il a été nommé ambassadeur de volonté par la Convention des Nations Unies sur la lutte Contre la Désertification. Une nomination qui lui va droit au cœur et qui fait que ses proches se disent satisfaits. Baaba Maal reste l’artisan de la lutte contre la désertification…

Force est de constater que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) est fière d’annoncer la nomination de Baaba Maal ainsi qu’Inna Modja comme des ambassadeurs de bonne volonté. La nomination de Baaba Maal coïncide avec la sortie de son album qui cartonne l’étranger. Tous deux ont déjà été ambassadeurs des terres de l’UNCCD, aidant la Convention à sensibiliser ses fans du monde entier à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse.

La désertification touche aujourd’hui beaucoup de pays en Afrique. Dans cette nouvelle désignation, le duo agit en tant que porte-parole honoraire, jouant un rôle crucial dans la sensibilisation et la défense des objectifs de la Convention auprès des jeunes, des femmes, des enfants et des communautés touchées. On espère que les nouveaux ambassadeurs de bonne volonté inspireront le public et les décideurs à prendre des mesures pratiques et à conduire des politiques pour réaliser la mission de la Convention de promouvoir une gestion durable des terres. Ils contribueront également à faire progresser les efforts visant à réduire la pauvreté et à promouvoir l’égalité des sexes, en particulier parmi les populations vulnérables au climat et dépendantes de la terre.

L’UNCCD a été créée en 1994 en réponse aux défis mondiaux de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. La Convention travaille avec ses 197 Parties pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici 2030, un objectif mondial inscrit dans les Objectifs de développement durable. Jusqu’à 40 % des terres dans le monde sont actuellement dégradées, avec des conséquences désastreuses pour notre climat, notre biodiversité et nos moyens de subsistance. Les sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000, dues à la fois au changement climatique et à la dégradation des terres. Ibrahim Thiaw, Secrétaire général adjoint et Secrétaire exécutif de l’UNCCD, a déclaré : « Je suis honoré que Baaba Maal et Inna Modja aient accepté d’assumer le rôle important d’ambassadeurs de bonne volonté de l’UNCCD. Avec leur influence mondiale et leur engagement envers la durabilité, ces artistes exceptionnels joueront un rôle crucial dans la sensibilisation à l’importance de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Je suis convaincu que leur nomination renforcera considérablement nos efforts pour atténuer les impacts actuels de la dégradation des terres et faire progresser l’intendance des terres de demain afin de fournir de la nourriture, de l’eau, un abri et des opportunités économiques à tous de manière équitable et inclusive ». Baaba Maal se dit satisfait.

L’artiste Sénégalais est connu par son engagement d’apporter sa touche dans la lutte contre les problèmes qui impactent négativement l’environnement. Ceci a toujours été son combat. la chanteuse sénégalaise lauréate d’un Grammy Award qui a produit la musique du film ‘Wakanda Forever’, a déclaré : « Je suis fière d’être une ambassadrice de bonne volonté de l’UNCCD, utilisant ma musique et mon influence pour lutter contre la désertification, la dégradation des terres et le genre. En autonomisant les femmes et en garantissant l’égalité des chances, nous pouvons façonner un avenir durable et juste pour notre planète. Rejoignez-moi pour préserver nos terres, soutenir les communautés vulnérables au climat et donner aux femmes les moyens de créer un monde meilleur pour tous.

Et Omar Wade, ménager de Baaba de souligner que, « cette nomination rend fier à tout Daandé Leeniol. Baaba constitue un monument et une référence pour la jeune génération. Ceci témoigne donc que le roi du Yéla » est très engagé pour défendre l’environnement. Interrogés sur ce sujet, les proches de l’artiste sénégalais embouchent la même trompette. Inna Modja, la chanteuse, actrice et militante malienne du Sahel, a déclaré : « Je suis profondément honorée de servir en tant qu’ambassadrice de bonne volonté de l’UNCCD. En tant que femme, artiste et militante pour le climat et la justice sociale, je pense qu’il est essentiel d’autonomiser les femmes et les jeunes et de promouvoir l’égalité des sexes dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur et durable ».

Et Youssou Diaw de déclarer que, « ce sont tous les sénégalais qui sont satisfait ». Pour Ibrahima Diop, « c’est le Sénégal qui est honoré ». Suffisant pour que Lakhat Niang exprime sa joie d’avoir été informé de la nomination du leader vocal du Daandé Leeniol comme ambassadeur. A noter que le choix qui a été porté sur sa personne en tant que monument de la musique mondiale, rend fier à tout le monde entier, notamment aux sénégalais. Occasion qui a été saisie par Baaba Maal qui lance un appel aux jeunes de s’efforcer pour de ne jamais être derrière, puis de travailler pour arracher de ce qui leur appartient.

Sada Mbodji