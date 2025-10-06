Lutte contre la FVR : L’Etat débloque 1,3 milliard FCFA

Partager Facebook

Au 3 octobre 2025, le Sénégal comptait 78 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift, dont 11 décès. Le nord du pays, en particulier Saint-Louis, concentre la majorité des infections : Richard-Toll (40 cas) et Saint-Louis (32 cas) sont les principaux foyers. Quelques cas isolés ont été signalés à Podor, Pété, Louga et Matam

Au-delà de la prise en charge des cas confirmés ainsi que des contacts susceptibles de développer et propager la maladie, une vaste opération de vaccination du bétail (vecteur du virus) est organisée et sera renforcée, selon le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba Diagne.

« Nous avons déployé une stratégie de crise en tirs groupés, impliquant tous les services ministériels, l’administration territoriale et les populations pour combattre la maladie », a-t-il déclaré, ce samedi, à l’issue d’un comité régional de développement (CRD) consacré à l’élaboration d’une stratégie de riposte contre la fièvre de la Vallée du Rift, en présence de son homologue ministre de la santé, Ibrahima Sy et de la gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj.

Mabouba Diagne, repris par APS, a salué « l’engagement » et « la détermination » du Président de la République et du Premier ministre, qui ont mobilisé une enveloppe de « 1,3 milliard de francs CFA pour soutenir les opérations de lutte ».

Le ministre de l’élevage a invité les éleveurs à “signaler immédiatement” aux services vétérinaires tout cas suspect afin de permettre une intervention rapide. Dans la même foulée, il a annoncé le renforcement de la surveillance des corridors de transhumance du bétail pour briser les chaînes de transmission du virus.