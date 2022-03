Lutte contre la pauvreté et le Covid-19: De «réelles» performances enregistrées

Malgré le choc du Covid-19, de réelles performances ont été enregistrées depuis le début du combat qui a été entamé. Des révélations qui ont été faites lors de la deuxième réunion annuelle statutaire du comité de pilotage du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre le Covid-19 (Parem) , pour évaluer les activités. Les acteurs ont pu réaliser de bonnes performances malgré encore le contexte.

Le ministère de la Santé et de l’Action a déclaré avoir recensé lundi, neuf nouvelles infections au coronavirus, sur 1296 tests virologiques effectués, soit 0,69 % de taux de positivité. sept (07) ont été recensés dans la région de Dakar, un à Kolda et un autre à Thiès. La même source note que quatre (04) patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors qu’un cas grave était encore pris en charge dans les services de réanimation.

Le Secrétaire général du ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Mame Ngor Diouf, a présidé hier la seconde réunion du comité de pilotage du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre le Covid-19 (Parem), appuyé par le gouvernement italien à travers l’Agence de coopération italienne au titre de l’année 2020 du Programme de résilience économique et sociale (Près) et du Pap 2A pour une valeur globale de 1000 milliards de F Cfa, fondé sur quatre piliers. L’objectif : contribuer à la mise en œuvre et au suivi du Plan national de riposte contre le Covid-19, à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Lors de cette réunion, ses agents du ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants ont fait le point dans le cadre de la mise en œuvre du projet bâti sur les principes de participation, de transparence, de célérité, d’efficience, d’efficacité et de subsidiarité, utilisé pour soulager les ménages et groupes vulnérables impactés par le Covid-19 et reposent sur deux leviers, selon le Secrétaire général.

«Le premier est la mise en place de bourses économiques (Be) au profit des ménages et groupes vulnérables comme filets productifs et leviers de protection sociale et le second, à l’appui aux Très petites entreprises (Tpe) de femmes et de jeunes du secteur informel», explique Mame Ngor Diouf. Même si le secteur a été fortement impacté par la pandémie du Covid-19 avec ses 2ème, 3ème et 4ème vagues, le Parem a pu réaliser d’importantes activités conformément à son Plan de travail budgétisé annuel, a noté M. Diouf. «Des outils pertinents ont été utilisés pour le ciblage de 17 communes d’intervention et de 3100 ménages pauvres, dont 312 personnes handicapées qui ont bénéficié de financements d’un montant global de 330 millions de F Cfa », s’est-il félicité.

Dans le même sillage, il a souligné que le plan de relèvement des TPE et de la relance de leurs activités élaboré par le projet, a permis d’accompagner 34 TPE de femmes et de jeunes entrepreneurs pour un montant total de 46 millions du Fcfa, touchant 918 bénéficiaires dont 885 femmes et 33 jeunes hommes. Par ailleurs, le Secrétaire général du ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants reconnaît que ces réalisations obtenues par le Parem sur le terrain, ont été possibles grâce à l’appui du dispositif institutionnel communautaire. Toutefois, il souligne que pour accompagner les populations impactées par le Covid-19, ce projet- pilote pourrait constituer un modèle à dupliquer dans d’autres communes, dans une perspective de mise à l’échelle.

A ce jour, 85 806 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars 2020, pour 83 785 guéris contre 1964 décès. Au total, 56 malades sont actuellement sous traitement, tandis que 1 455 040 personnes ont pris leur dose de vaccin contre la pandémie.

Sada Mbodji