Lutte contre le trafic de drogues au Sénégal : La douane nationale s’engage

Les autorités Sénégalaises s’engagent de plus en plus dans la lutte contre le trafic de drogues et ses produits dérivés s’intensifie. De plus en plus, des saisies sont notées et pas des moindres qui touchent la barre de milliards après évaluation. Une nouvelle saisie a été faite hier, dimanche 28 juillet occasion pour le chef de bureau informations et relations publiques, le Commandant Mouhamed Niang de revenir sur les forces de ces saisies.

Pour cette année 2024, la lutte contre le trafic de drogue s’est intensifiée grâce aux dispositifs mis en place par les agents des douanes et qui leur permettent de réagir à temps. Selon le directeur de la Communication et des relations publiques de la Douane, un des facteurs déterminants dans le trafic international de drogue est la création de nouvelles unités de dédouanement et de surveillance, ce qui permet le resserrement du maillage qui se traduit par un renforcement du dispositif opérationnel.

Un dispositif qui, selon lui, a permis une meilleure prise en charge des flux au niveau des corridors des routes secondaires. « Nous avons mis l’accent sur le renseignement et la communication pour atteindre les objectifs de la surveillance. Avec la nouvelle politique de la direction, tous les agents ont été renforcés en matériels de contrôle mais aussi de motivation et l’infiltration a permis de déjouer les diverses tentatives», a-t-il fait savoir. Rien que pour cette année 2024, la douane a signalé plusieurs saisies dont celle effectuée par la Brigade spéciale des Douanes de l’Aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD), Subdivision des Douanes de l’AIBD, Direction régionale Ouest le 08 juin dernier portant sur vingt (20) kilogrammes de cocaïne. La marchandise prohibée était dissimulée dans un lot de sacs de gingembre destinés à l’exportation vers un pays de l’Union européenne. Le véhicule transportant la marchandise a été intercepté au niveau de la zone fret où la marchandise devait être déposée avant d’être expédiée. On se souvient aussi de la saisie de cocaïne à Koumpentoum.

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum, Subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-Est, ont réalisé, le mercredi 10 juillet 2024, une saisie de 338 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 365,4 kg. La saisie a eu lieu lors d’un service de contrôle au niveau du barrage de Koumpentoum. Le contrôle a permis de déceler une cachette aménagée sous le plateau de ladite remorque dans laquelle la drogue était soigneusement rangée. La contrevaleur totale de la drogue saisie a été estimée à 29 milliards 203 millions de francs CFA.