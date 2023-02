Lutte contre l’Emigration Clandestine: Le Remidev s’engage

Remidev (Le Réseau Migrants et Développement) est une structure qui s’active dans le domaine de la lutte contre l’émigration clandestine. Raison pour laquelle ses responsables comptent organisé un atelier d’échanges et de partages durant toute une journée sur la question qui demeure préoccupante malgré des mesures qui ont été toujours prises par les différents acteurs pour mettre fin à ce fléau. Yeumbeul Sud accueillera donc les acteurs.

En effet, c’est un atelier de concertation et d’échanges multi-acteurs sur la gouvernance de la migration au Sénégal qui va être tenu dans la banlieue, dont le Remidev est l’initiateur, impliquant ainsi plusieurs acteurs. Il faut signaler que Remidev a toujours œuvré pour la gouvernance des migrations. Dans ce cadre, beaucoup d’actions de plaidoyer ont été développés tendant à contribuer à une meilleure prise en compte dans les politiques publiques la question migratoire. Des pays comme le Sénégal reste toucher par le phénomène.

En effet, la gouvernance de la migration nécessite une synergie d’actions entre les parties prenantes au regard des enjeux et défis liés à La mobilité, la protection humaine, le respect des droits en lien avec les conventions, la démographie, le développement. C’est ce qui justifie l’engagement de Remidev.

Un rapport indique qu’au Sénégal, en dépit des mesures et initiatives prises aussi bien par les acteurs étatiques que non étatiques, force est de reconnaître qu’il est difficile d’appréhender la réalité migratoire. Ces difficultés sont inhérentes à plusieurs raisons dont entre autres l’insuffisance des données migratoires, un défaut de mise en œuvre de la politique migratoire avec une prise en compte réelle des préoccupations et aspirations des migrants, une pléthore d’acteurs intervenant de manière cloisonnée entrainant une incohérence dans la gouvernance des migrations. Il s’y ajoute la migration irrégulière qui constitue encore une réalité.

L’existence de différents programmes et projets mis en œuvre par l’Etat. Aussi, l’absence d’une structure au Sénégal ayant pour mandat de gérer le fait migratoire dans sa transversalité (émigration, immigration, migration de travail, migration climatique…). Face à ces enjeux, il est important de mener des concertations régulières entre les différents acteurs (Ministères clés, Assemblée nationale, HCCT, CESE, collectivités locales OSC engagés, les migrants de retour, les migrants au Sénégal…) en vue de partager des expériences mais aussi de lever le voile sur certaines contraintes liées à une gouvernance efficace et effective de la migration au Sénégal.

Sada Mbodj