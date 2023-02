Lutte contre les inondations: Issakha Diop initie le programme   » Waajal Nawet »

Chargé de la question des inondations, Issakha Diop a effectué une visite en banlieue pour faire le constat sur l’état d’avancement des travaux d’évacuation des eaux de pluies. Une initiative qui entre dans le cadre du déroulement d’un programme dénommé: » Waajal Nawet ».

Plusieurs ouvrages ont été visités par le ministre en charge de la question des inondations, Issakha Diop, par ailleurs maire de la commune de Pikine-Est, en présence des services en charge des travaux pour le drainage des eaux. Selon Issakha Diop, » les initiatives qui ont été prises dans ce sens entrent en droite ligne avec la vision du chef de l’État.

Plusieurs milliards ont été donc injectés par le gouvernement qui est en partenariat avec des bailleurs de fonds ». Le ministre et maire de Pikine-Est œuvre vraiment pour un cadre de vie meilleur et cela passe indubitablement par l’assainissement et autres. Il a recueilli les doléances des populations vivant au niveau de certaines zones inondables et qui ont remercié vivement le président de la République pour son engagement.

Les bassins de rétention à ciel ouvert ont été aussi visités par le ministre et sa délégation, à Keur Massar et Mbao. Issakha Diop est donc animé par la volonté de résoudre la question des inondations qui font plusieurs victimes pendant chaque hivernage.