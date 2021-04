Lutte! Gouye Gui chauffe Reug – Reug : « Je vais le battre en 1mn »

Infliger à un lutteur sa première défaite est toujours une prouesse qui reste dans l’histoire. En particulier si cet adversaire s’appelle Reug Reug, que beaucoup d’observateurs considèrent comme un athlète très difficile à battre, Gouye Gui promet de le battre en une minute le jour J.

« Il faut s’attendre à tout pour ce combat. L’arène me manque et je sais que je manque aussi aux amateurs. C’est pourquoi j’ai hâte du combat. Je sais ce qui m’attend. Je dois venir avec beaucoup de puissance le jour-J. il n’a qu’à m’attendre. Je marcherai sur lui dés le coup de sifflet de l’arbitre. Je vais le battre en une minute. Il dit qu’il est le meilleur que moi, on verra.

Je peux même lui offrir un pied et il ne pourra pas me battre. Il m’a manqué de respect à chacune de ses sorties et le jour-J, je vais lui faire ravaler ses propos. », affute le Roi du Simpi sans Sunu Lamb.