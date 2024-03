Lycée Demba DIOP de Mbour: Le proviseur alerte sur le déficit de salles de classe

Partager Facebook

Le proviseur du lycée Demba Diop de Mbour alerte encore une fois sur le manque criant de salles de classe dans son établissement. Selon lui, les élèves sont obligés de surcharger les salles disponibles pour pouvoir travailler.

« Le problème des professeurs que nous avions a été réglé même si nous avons dû contracter nos classes pour réduire le nombre. Il reste qu’il y a un problème crucial de déficit de salles de classe. Parce qu’il y a eu des salles de classe qui sont totalement en ruine du fait de leur vétusté. Il y a eu un programme pour réhabiliter l’établissement mais qui n’avait pas pris en charge certains bâtiments.

Il s’est focalisé sur les anciens bâtiments qu’il a réhabilités en partie mais, le déficit est là et il est surtout créé par le fait que d’année en année, le nombre d’élèves que nous accueillons augmente.

Par exemple, l’année dernière rien qu’en seconde, on a reçu près de 1400 élèves pour la seconde, vous y ajoutez les redoublants, vous êtes presque à 1700, rien que pour les classes de seconde. Il faut au moins 8 salles de classe, cela veut dire un bloc de 8 salles de classe et cela aurait réglé mon problème pour des années. Je considère que s’il y a un programme cohérent du gouvernement, un programme qui prenne en charge tous les problèmes de l’école et chacun y trouvera sa part », a plaidé Dioumacor Diouf, proviseur du lycée Demba Diop de Mbour.

MADA NDIAYE