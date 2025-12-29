Lyon : Une Sénégalaise tue son fils handicapé de 12 ans

Partager Facebook

La mère, de nationalité sénégalaise et bipolaire, avait été interpellée vendredi à Lyon pour le meurtre à l’arme blanche de son fils de 12 ans après s’être dénoncée elle-même à la police

La mère interpellée vendredi à Lyon pour le meurtre à l’arme blanche de son fils de 12 ans dont elle s’est accusée, a été hospitalisée en psychiatrie, a indiqué lundi le parquet. L’état de santé de cette femme âgée de 35 ans a été jugé « incompatible » avec la poursuite de sa garde à vue du « chef d’homicide volontaire sur mineur de 15 ans ».

Bipolaire, la mère, de nationalité sénégalaise et qui vivait seule avec son enfant, avait déclaré avoir tué son fils à son domicile, en se dénonçant à la police. Son interpellation s’était déroulée dans le calme. Un couteau avait été retrouvé par les enquêteurs sur les lieux du drame.

Les voisins avaient expliqué avoir entendu un cri horrible dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3 heures du matin. Selon plusieurs sources, l’enfant était en situation de handicap.